Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH DUDU VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh, Vietnam

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

• Phụ trách phân loại, phân chia và xử lý đơn hàng có vấn đề trên hệ thống ERP và trao đổi giải quyết với kho bên Mỹ.

• Xem xét đơn hàng, ghi chú cho những đơn hàng đặc biệt. Chịu trách nhiệm trao đổi với nhân viên kho bên Mỹ và đảm bảo giao hàng đúng thời hạn yêu cầu.

• Nhập đơn hàng đổi trả , theo dõi tình trạng đơn hàng nhập kho và đổi trả.

• Nhập các sản phẩm xuất nhập kho trên hệ thống ERP ,kiểm tra số lượng tồn kho .Mỗi tháng thống kê xuất nhập tồn.

• Phụ trách theo dõi, trao đổi và giải quyết các vấn đề với kho và nhà vận chuyển bên Mỹ .

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học

• Có kỹ năng trao đổi và phối hợp tốt, có tinh thần làm việc nhóm tốt .

• Có tinh thần phục vụ tốt.

• Ưu tiên có kinh nghiệm liên quan quản lý kho và vận chuyển.

• Thành thạo vi tính và các kỹ năng văn phòng excel , world.....

• Tiếng Anh nghe nói đọc viết lưu loát

• Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc bên quán lý đơn hàng Shopee , Tiki , Lazada hoặc chuyển phát nhanh

Tại CÔNG TY TNHH DUDU VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

