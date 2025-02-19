Tuyển Trợ lý kinh doanh Công Ty Cổ Phần Amazing Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 5,000,000 VND tiền mặt hoặc 01 năm mentoring cố vấn với CEO & thoả thuận lương theo năng lực cá nhân (Parttime/ Fulltime)., Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ đề xuất, xây dựng các chiến lược cụ thể nhằm thực hiện các dự án một cách dễ dàng và hiệu quả hơn;

Hoàn thiện các hồ sơ, giấy tờ, tài liệu được yêu cầu cho dự án;

Kiểm soát các công việc được giao, bám sát tiến độ dự án theo yêu cầu;

Hỗ trợ tổ chức, quản lý và lưu trữ tất cả hồ sơ, thông tin liên quan đến dự án và báo cáo định kỳ.

Giữ gìn và duy trì mối quan hệ với các bên liên quan tiềm năng có thể quan tâm đến việc đầu tư vào các dự án.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu chương trình thực tập

Tổng thời gian tham gia chương trình thực tập: 6 tháng

Luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành chương trình thực tập

Thời gian làm việc: tối thiểu 4 tiếng/ ngày, 5 buổi/ tuần (ưu tiên thực tập offline tùy theo từng vị trí)

Thực tập Offline tại Văn phòng Amazing Group - 118/40 Bạch Đằng, phường 24, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Thực tập Online.

Yêu cầu công việc

Là sinh viên chuyên ngành: Quan hệ quốc tế, Kinh tế quốc tế, Quản trị kinh doanh,...

Không yêu cầu kinh nghiệm, nếu có kinh nghiệm các công việc liên quan đến tiếng anh và biết về cấu trúc đề thi IELTS là điểm cộng

Có thể làm việc với môi trường thay đổi linh hoạt.

Có kinh nghiệm tham gia các cuộc thi về kinh doanh (khởi nghiệp, marketing, sáng tạo - đổi mới xã hội,...) và đã có một số thành tích giải thưởng nhất định;

Thành thạo Microsoft Office, Google Drive, Canva, Email;

Thành thạo tiếng Anh

Có sự chỉn chu, chi tiết trong hồ sơ, giấy tờ và các tài liệu liên quan khác;

Có tư duy về thị trường, cập nhật, nắm bắt và chọn lọc thông tin;

Có kỹ năng giao tiếp, trình bày, và tổ chức thông tin;

Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Amazing Group Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Amazing Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin