Tuyển Trợ lý kinh doanh Công Ty TNHH Atm International làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 45 Trương Định, Vo Thi Sau Ward, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tìm kiếm, phát triển và quản lý khách hàng tiềm năng tại thị trường Nhật Bản.

• Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng, đối tác, đảm bảo sự hài lòng và gia tăng doanh số.

• Tư vấn, giới thiệu sản phẩm đến khách hàng tại Nhật Bản thông qua email, cuộc gọi và meeting.

• Phối hợp với đội ngũ Marketing để triển khai các chiến dịch quảng bá sản phẩm tại thị trường Nhật.

• Theo dõi, báo cáo tình hình kinh doanh, doanh số và phản hồi từ khách hàng.

• Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh và đề xuất chiến lược phát triển phù hợp.

• Tham gia các sự kiện, triển lãm liên quan đến ngành tóc giả, đi công tác thăm hỏi khách hàng tại Nhật (nếu cần)

Yêu cầu:

• Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan (Kinh tế, Ngoại thương, Ngôn ngữ Nhật, v.v.).

• Thành thạo tiếng Nhật 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, có khả năng giao tiếp, đàm phán bằng tiếng Nhật.

• Không yêu cầu có kinh nghiệm với vị trí tương đương, tuy nhiên phải có tinh thần học hỏi, cầu thị, có tinh thần trách nhiệm cao, năng động và hướng đến mục tiêu.

• Khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc.

Quyền lợi:

