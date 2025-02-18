Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VIỆT NÔNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: BHXH, nghỉ lễ/tết, nghỉ phép theo quy định. Được cấp phát công cụ, dụng cụ làm việc. Được cấp phát phương tiện di chuyển (tuỳ vào doanh số tiếp nhận). CHỈ NHẬN CV TIẾNG VIỆT, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm toàn bộ các hoạt động kinh doanh theo chiến lược công ty đặt ra của các khu vực được phân công.

Quản lý, giám sát đội ngũ thương mại kỹ thuật. Phối hợp quản lý vùng phân bổ công việc và mục tiêu bán hàng cho từng nhân viên.

Chịu trách nhiệm trước BTGĐ về kế hoạch và kết quả kinh doanh của các khu vực được phân công.

Phân tích, tìm hiểu, đánh giá các nhu cầu của khách hàng để xây dựng phương án quản trị, chăm sóc, đáp ứng các nhu cầu và phát triển hệ thống khách hàng.

Vận hành, phát triển đội ngũ nhân sự của bộ phận thương mại kỹ thuật thông qua các hoạt động tuyển dụng, huấn luyện, đào tạo, kèm cặp, đánh giá nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ nguồn nhân lực cho hoạt động kinh doanh của công ty. Theo dõi, đánh giá hiệu quả công việc của đội ngũ thương mại kỹ thuật, đưa ra các biện pháp cải thiện hiệu quả làm việc.

Phối hợp với quản lý vùng xây dựng và phát triển hệ thống phân phối, đại lý trực tiếp.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng.

Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình kinh doanh.

Thu thập, phân tích, đánh giá thông tin thị trường, đo lường qui mô và độ lớn thị trường để có chiến lược, giải pháp phát triển phù hợp cho công ty.

Thường xuyên tham mưu cho TGĐ về định hướng phát triển chiến lược kinh doanh của Cty.

Lập kế hoạch và báo cáo trực tiếp cho Ban TGĐ theo qui định cty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực nông nghiệp.

Có kỹ năng quản lý, lãnh đạo và huấn luyện đội nhóm.

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Có khả năng phân tích thị trường, lập kế hoạch kinh doanh hiệu quả.

Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo và chịu được áp lực công việc.

Am hiểu về thị trường nông nghiệp.

Có bằng lái xe ô tô.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VIỆT NÔNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VIỆT NÔNG

