Tuyển Trợ lý kinh doanh Trung Son Technology Co. Ltd, làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu

Giới thiệu về công ty:

Công ty Trung Sơn là nhà cung cấp giải pháp (tư vấn - thiết kế - cung cấp vật tư trang thiết bị) cho phòng Thí nghiệm thuộc các lĩnh vực Khách hàng tại Việt Nam. Với sứ mệnh mang đến các giải pháp tiên tiến và toàn diện, chúng tôi không ngừng đổi mới và phát triển để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Trung Sơn tự hào với đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm và cam kết cung cấp dịch vụ chất lượng cao, đảm bảo sự hài lòng tối đa cho khách hàng.

Vai trò và trách nhiệm:

Vị trí này đóng vai trò cầu nối giữa CEO và các phòng ban trong công ty, đảm bảo các chiến lược và quyết định của CEO được triển khai đồng bộ, hiệu quả, và đúng tiến độ. Người đảm nhiệm vị trí cần có khả năng tổ chức, quản lý dự án, và giao tiếp tốt để hỗ trợ CEO đạt được các mục tiêu chiến lược.

Mô tả công việc:

• Hỗ trợ CEO trong việc quản trị các mảng Kinh doanh, Hàng hóa - Kho vận, Pháp lý và Tài chính - Kế toán.

• Theo dõi, tổng hợp và báo cáo tiến độ thực hiện các kế hoạch và dự án của công ty.

• Phối hợp với các phòng ban để đảm bảo hiệu quả vận hành và hoàn thành mục tiêu kinh doanh.

• Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp ứng dụng công nghệ AI để tối ưu hóa quy trình làm việc.

• Chuẩn bị tài liệu, báo cáo, và tham gia các cuộc họp cùng CEO.

• Quản lý lịch trình, sự kiện, và các công việc hàng ngày của CEO.