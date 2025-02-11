Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN MLAND COASTAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tham gia các khóa đào tạo và các chương trình “training on job” thường xuyên Được hỗ trợ các kỹ năng để quản lý dự án, lập kế hoạch bán hàng, điều phối dự án Bên cạnh lương cứng còn có hoa hồng từ CTV, F2 Cơ hội thăng tiến sau 01 năm làm việc Hưởng chế độ BHYT, BHXH và các phúc lợi khác theo đúng luật Lao động. Các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của pháp luật và công ty., Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia lên kế hoạch triển khai bán hàng và đảm bảo tiến độ các công việc được triển khai theo kế hoạch

Trao đổi tương tác thường xuyên với nội bộ và đối tác thông qua các group bán hàng (viber, zalo)

Tìm hiểu và nắm rõ CSBH của công ty và CĐT để hỗ trợ bán hàng

Tìm kiếm đối tác là CTV và F2 để tham gia triển khai dự án

Phối hợp với bộ phận marketing để xây dựng nội dung và triển khai các kế hoạch chạy digital marketing và events...

Thường xuyên tương tác, kết nối, gửi thông tin và hỗ trợ tài liệu tư vấn bán hàng

Tham dự tất cả các buổi đào tạo, cuộc họp nhóm và họp định kỳ hàng tháng

Lưu trữ & quản lý hồ sơ dự án

Công việc được phân công khác (nếu có)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp bằng đại học trở lên

Kỹ năng giao tiếp tốt và có tinh thần làm việc nhóm

Thành thạo máy tính, đặc biệt kỹ năng excel, powerpoint,

Năng động, chăm chỉ và có chí cầu tiến

Thích nghi nhanh với môi trường, chịu được áp lực về tiến độ và deadline

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực BĐS ít nhất 1 năm

Có kinh nghiệm quản lý các hội nhóm sinh viên hoặc CLB đại học là lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MLAND COASTAL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MLAND COASTAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin