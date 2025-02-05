Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Việt Nhật Tân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Phụ cấp cơm trưa 30.000đ/ngày - Được xét tăng lương định kỳ 6 tháng - Có lương tháng 13, thưởng các dịp lễ, Tết - Được nghỉ 1 ngày thứ 7 trong tháng có hưởng lương theo quy định của Công ty, Quận 12

Mô Tả Công Việc

- Xử lý báo giá

- Xử lý đơn hàng

- Chốt công nợ khách hàng, nhà cung cấp

- Liên hệ vận chuyển, tạo bill xuất hàng

- Các công việc khác được cấp trên giao phó

Thời gian làm việc: 7h50-17h từ thứ 2 - thứ 7

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên, ưu tiên các chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực kinh doanh.

- Giao tiếp tốt, có trách nhiệm với công việc

- Trung thực, chăm chỉ, cẩn thận

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng

- Ngoại hình khá, giọng nói dễ nghe là một lợi thế

Tại Công ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Việt Nhật Tân Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 9 triệu VND - 12 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Việt Nhật Tân

