Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Việt Nhật Tân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Trợ lý kinh doanh Tại Công ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Việt Nhật Tân
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Phụ cấp cơm trưa 30.000đ/ngày
- Được xét tăng lương định kỳ 6 tháng
- Có lương tháng 13, thưởng các dịp lễ, Tết
- Được nghỉ 1 ngày thứ 7 trong tháng có hưởng lương theo quy định của Công ty, Quận 12
Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
- Xử lý báo giá
- Xử lý đơn hàng
- Chốt công nợ khách hàng, nhà cung cấp
- Liên hệ vận chuyển, tạo bill xuất hàng
- Các công việc khác được cấp trên giao phó
Thời gian làm việc: 7h50-17h từ thứ 2 - thứ 7
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên, ưu tiên các chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực kinh doanh.
- Giao tiếp tốt, có trách nhiệm với công việc
- Trung thực, chăm chỉ, cẩn thận
- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
- Ngoại hình khá, giọng nói dễ nghe là một lợi thế
Tại Công ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Việt Nhật Tân Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 9 triệu VND - 12 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Việt Nhật Tân
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
