Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE VIỆT- TPH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE VIỆT- TPH
- Hồ Chí Minh: Mức lương từ 10tr
- 15tr Chăm sóc sức khỏe hàng tháng. Thưởng theo doanh số Các chế độ khác theo quy định, Quận 2
Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Trợ lý kinh doanh.
Tiếp đón và tư vấn khách hàng chốt đơn. Quản lý dữ liệu khách hàng và liên hệ chăm sóc khách hàng sau dịch vụ.
Giải quyết khiếu nại và thắc mắc về dịch vụ.
Quản lý và báo cáo doanh thu tại trung tâm.
Quản lý hàng hóa tại trung tâm.
Quản lý fanpage và zalo của công ty (viết content và đăng bài lên trang fanpage, thiết kế hình ảnh, đăng bài và tương tác vào các hội nhóm, tìm kiếm tiếp cận khách hàng tiềm năng trên MXH, quảng bá phát voucher các dịch vụ khuyến mãi theo chương trình....)
Hành chính.
Soạn thảo và lưu trữ văn bản tại cơ sở.
Theo dõi hồ sơ nhân viên, chấm công hàng tháng.
Tổng hợp đề xuất mua sắm TTB và các chi phí hàng ngày.
Phối hợp kiểm tra giám sát công tác vệ sinh và bảo vệ tại trung tâm.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức về marketing và lên kế hoạch các chương trình quảng cáo.
Có kỹ năng giao tiếp, sử dụng thành thạo tin học vp và công cụ trực tuyến
Cơ sở 1 : Số 60 đường số 24A, Phường An Phú, Tp.Thủ Đức
Cơ sở 2 : Số 11 Bùi Thế Mỹ, Phường 10, Quận Tân Bình.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE VIỆT- TPH Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE VIỆT- TPH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI