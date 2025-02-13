Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE VIỆT- TPH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Tiếp đón và tư vấn khách hàng chốt đơn. Quản lý dữ liệu khách hàng và liên hệ chăm sóc khách hàng sau dịch vụ.

Giải quyết khiếu nại và thắc mắc về dịch vụ.

Quản lý và báo cáo doanh thu tại trung tâm.

Quản lý hàng hóa tại trung tâm.

Quản lý fanpage và zalo của công ty (viết content và đăng bài lên trang fanpage, thiết kế hình ảnh, đăng bài và tương tác vào các hội nhóm, tìm kiếm tiếp cận khách hàng tiềm năng trên MXH, quảng bá phát voucher các dịch vụ khuyến mãi theo chương trình....)

Hành chính.

Soạn thảo và lưu trữ văn bản tại cơ sở.

Theo dõi hồ sơ nhân viên, chấm công hàng tháng.

Tổng hợp đề xuất mua sắm TTB và các chi phí hàng ngày.

Phối hợp kiểm tra giám sát công tác vệ sinh và bảo vệ tại trung tâm.

Có kinh nghiệm cskh và thị trường kinh doanh chăm sóc sức khỏe.

Có kiến thức về marketing và lên kế hoạch các chương trình quảng cáo.

Có kỹ năng giao tiếp, sử dụng thành thạo tin học vp và công cụ trực tuyến

Cơ sở 1 : Số 60 đường số 24A, Phường An Phú, Tp.Thủ Đức

Cơ sở 2 : Số 11 Bùi Thế Mỹ, Phường 10, Quận Tân Bình.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE VIỆT- TPH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

