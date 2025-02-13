Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE VIỆT- TPH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE VIỆT- TPH
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Trợ lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE VIỆT- TPH

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Mức lương từ 10tr

- 15tr Chăm sóc sức khỏe hàng tháng. Thưởng theo doanh số Các chế độ khác theo quy định, Quận 2

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Trợ lý kinh doanh.
Tiếp đón và tư vấn khách hàng chốt đơn. Quản lý dữ liệu khách hàng và liên hệ chăm sóc khách hàng sau dịch vụ.
Giải quyết khiếu nại và thắc mắc về dịch vụ.
Quản lý và báo cáo doanh thu tại trung tâm.
Quản lý hàng hóa tại trung tâm.
Quản lý fanpage và zalo của công ty (viết content và đăng bài lên trang fanpage, thiết kế hình ảnh, đăng bài và tương tác vào các hội nhóm, tìm kiếm tiếp cận khách hàng tiềm năng trên MXH, quảng bá phát voucher các dịch vụ khuyến mãi theo chương trình....)
Hành chính.
Soạn thảo và lưu trữ văn bản tại cơ sở.
Theo dõi hồ sơ nhân viên, chấm công hàng tháng.
Tổng hợp đề xuất mua sắm TTB và các chi phí hàng ngày.
Phối hợp kiểm tra giám sát công tác vệ sinh và bảo vệ tại trung tâm.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm cskh và thị trường kinh doanh chăm sóc sức khỏe.
Có kiến thức về marketing và lên kế hoạch các chương trình quảng cáo.
Có kỹ năng giao tiếp, sử dụng thành thạo tin học vp và công cụ trực tuyến
Cơ sở 1 : Số 60 đường số 24A, Phường An Phú, Tp.Thủ Đức
Cơ sở 2 : Số 11 Bùi Thế Mỹ, Phường 10, Quận Tân Bình.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE VIỆT- TPH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE VIỆT- TPH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE VIỆT- TPH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 60 ĐƯỜNG 24A, TỔ 66, KP5, PHƯỜNG AN PHÚ, TP THỦ ĐỨC, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

