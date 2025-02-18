Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC KHANG PHÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Được nghỉ 1 ngày trong tuần. Được đào tạo bài bản về kỹ năng chăm sóc khách hàng, kỹ năng xử lý tình huống. Công ty sẽ tổ chức chương trình đào tạo định kỳ cho nhân viên. Thưởng lễ, tết, tổ chức sinh nhật, đi du lịch hằng năm... Chế độ bảo hiểm xã hội, y tế, khám sức khỏe định kỳ, Được cấp phát đồng phục. Phụ cấp chi phí marketing, hỗ trợ data khách hàng cho nhân viên từ Hệ thống Marketing của công ty Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, luôn nhận được sự hỗ trợ từ đội ngũ quản lý kinh, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận xử lý thông tin khách hàng, data tiềm năng từ Công ty

- Chăm sóc, kết nối khách hàng khi cần hỗ trợ về sản phẩm, dịch vụ Công ty cung cấp

- Cập nhật chương trình, chính sách ưu đãi cho khách hàng hiện hữu và tiềm năng

- Xử lý các tình huống phát sinh: báo giá, khiếu nại thắc mắc từ khách hàng

- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 18 - 25 tuổi

- Siêng năng, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

- Giao tiếp khá, nhanh nhẹn, năng động, ham học hỏi, tác phong lịch sự, chuyên nghiệp

- Sử dụng tin học văn phòng cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC KHANG PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 5 - 10.5 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC KHANG PHÚ

