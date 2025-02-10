Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty TNHH Kỹ Thuật Đo Lường Tân Quốc Hưng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lương cứng + thưởng theo % doanh số kinh doanh Các chính sách thưởng lễ, Tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định công ty Tham gia BHXH, BHYT khi ký kết hợp đồng lao động chính thức Quyền lợi bảo hiểm tai nạn 24/24, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận và hỗ trợ giải quyết các vấn đề của khách hàng

Hỗ trợ và giám sát bộ phận kinh doanh

Làm việc với các phòng ban khác

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Phỏng vấn đậu, đi làm ngay.

Độ tuổi: dưới 30 tuổi

Tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành có liên quan

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.

Tin học văn phòng khá (Word, Excel)

Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, trung thực và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Tại Công ty TNHH Kỹ Thuật Đo Lường Tân Quốc Hưng Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kỹ Thuật Đo Lường Tân Quốc Hưng

