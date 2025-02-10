Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty TNHH Kỹ Thuật Đo Lường Tân Quốc Hưng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại Công ty TNHH Kỹ Thuật Đo Lường Tân Quốc Hưng
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Lương cứng + thưởng theo % doanh số kinh doanh Các chính sách thưởng lễ, Tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định công ty Tham gia BHXH, BHYT khi ký kết hợp đồng lao động chính thức Quyền lợi bảo hiểm tai nạn 24/24, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp nhận và hỗ trợ giải quyết các vấn đề của khách hàng
Hỗ trợ và giám sát bộ phận kinh doanh
Làm việc với các phòng ban khác
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Phỏng vấn đậu, đi làm ngay.
Độ tuổi: dưới 30 tuổi
Tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành có liên quan
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.
Tin học văn phòng khá (Word, Excel)
Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, trung thực và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Độ tuổi: dưới 30 tuổi
Tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành có liên quan
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.
Tin học văn phòng khá (Word, Excel)
Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, trung thực và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Tại Công ty TNHH Kỹ Thuật Đo Lường Tân Quốc Hưng Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kỹ Thuật Đo Lường Tân Quốc Hưng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI