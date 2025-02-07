Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG PHẠM SƠN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 30 Triệu

Mức lương 12 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 9.500.000 + Lương hiệu quả (từ 3 - 10 triệu) + Thưởng nóng theo từng dự án (Tổng thu nhập hàng tháng từ 12.000.000 - 25.000.000 đồng) Tham gia BHXH BHTN đầy đủ, các chế độ nghỉ lễ theo quy định của nhà nước Xem xét điều chỉnh thu nhập hằng năm, lương tháng 13, thưởng cuối năm (theo tình hình hoạt động kinh doanh Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ, cơ hội thăng tiến với các nhân sự có năng lực do công ty tài trợ Chế độ sinh nhật, hiếu hỷ, lễ tết, phép năm, các ngày nghỉ có lương, kh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 12 - 30 Triệu

A. Dữ liệu và báo cáo bán hàng, theo dõi KPI, ngân sách:

Làm báo cáo hiệu suất bán hàng (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, hàng năm)

Theo dõi, giám sát KPI và báo cáo kịp thời với cấp trên

Kiểm soát và theo dõi bảng tổng hợp PKD, Hợp đồng, công nợ

Theo dõi ngân sách phòng Kinh doanh.

B. Hậu cần & Hỗ trợ:

Hỗ trợ các phòng ban nội bộ các quy trình, thủ tục liên quan đến Kinh doanh

Thực hiện các bản tin truyền thông về các chương trình thi đua, tôn vinh nội bộ.

Gửi và nhận thông tin liên quan/theo dõi...cho bộ phận Bán hàng và theo dõi việc kinh doanh một cách chính xác và kịp thời.

Hỗ trợ đội ngũ bán hàng và đào tạo chuẩn bị tài liệu.

Báo cáo tiến độ & Hoàn thiện chứng từ/giao dịch hàng ngày.

Hỗ trợ các chuyến đi & sự kiện cho lực lượng kinh doanh.

Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác theo sự phân công/yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/Nữ

Độ tuổi từ: 22 - 28

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học các chuyên ngành Báo chí, Truyền thông, Marketing, Mỹ thuật, Tổ chức sự kiện,.....hoặc các nhóm ngành khác có liên quan; Hiểu biết về ngành Quảng cáo OOH, Event là một lợi thế.

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vai trò tương đương

Kỹ năng Teamwork và linh hoạt xử lý vấn đề tốt. Chịu được áp lực công việc cao, có khả năng quản lý thời gian tốt.

Thành thạo về tin học văn phòng về Ms Office như Word, Excel, Powerpoint

Có kỹ năng tìm kiếm thông tin, chọn lọc và tiếp thu chủ động.

Năng động, ham học hỏi, có tinh thần làm việc trách nhiệm, nghiêm túc với công việc.

Tính tình vui vẻ, hòa đồng, chăm chỉ, linh hoạt, tỉ mỉ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG PHẠM SƠN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 12 triệu VND - 30 triệu VND

Lương cứng: 9.5 - 12.5 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG PHẠM SƠN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin