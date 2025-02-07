Tuyển Trợ lý kinh doanh CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE

Trợ lý kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE

Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 90 Đường số 6, Cityland Park Hills, P.10, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

- Cập nhật chính sách sản phẩm, lên các chương trình bán hàng, chương trình khuyến mãi của công ty để truyền đạt thông tin đến khách hàng là các đối tác/ nhà phân phối đã ký kết.
- Tiếp nhận thông tin khách hàng, giải quyết các yêu cầu của khách hàng; liên hệ, lấy thông tin về để team cùng xây dựng, phân tích và thiết kế proposal (đề xuất gửi khách hàng)
- Vận hành các đơn hàng, giao vận, và quản lý các đầu việc phát sinh của

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc các ngành tương tự
- Từng có kinh nghiệm trong mảng dược mỹ phẩm/ TPCN/ FMCG là lợi thế
- Thành thạo tin học văn phòng
- Thành thạo kĩ năng đàm phán và thuyết trình, giao tiếp tốt
- Có laptop cá nhân.

Tại CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 triệu VND - 20 triệu VND
Lương cứng: 7 - 9 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 90 Đường số 6, Khu dân cư Cityland Park Hills - Phường 10 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

