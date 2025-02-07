Tuyển Trợ lý kinh doanh CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 90 Đường số 6, Cityland Park Hills, P.10, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

- Cập nhật chính sách sản phẩm, lên các chương trình bán hàng, chương trình khuyến mãi của công ty để truyền đạt thông tin đến khách hàng là các đối tác/ nhà phân phối đã ký kết.

- Tiếp nhận thông tin khách hàng, giải quyết các yêu cầu của khách hàng; liên hệ, lấy thông tin về để team cùng xây dựng, phân tích và thiết kế proposal (đề xuất gửi khách hàng)

- Vận hành các đơn hàng, giao vận, và quản lý các đầu việc phát sinh của

-Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc các ngành tương tự

- Từng có kinh nghiệm trong mảng dược mỹ phẩm/ TPCN/ FMCG là lợi thế

- Thành thạo tin học văn phòng

- Thành thạo kĩ năng đàm phán và thuyết trình, giao tiếp tốt

- Có laptop cá nhân.

Tại CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 triệu VND - 20 triệu VND

Lương cứng: 7 - 9 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

