Tuyển Trợ lý kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản Vietnam Groove làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi tiết công việc:

1. Bán hàng

- Hỗ trợ Manager người Nhật tìm kiếm khách hàng Nhật bản cần mua bất động sản Việt Nam

- Phải nắm rõ các quy định bất động sản liên quan: điều kiện mua,

thủ tục ký hợp đồng, thủ tục thanh toán, chuyển nhượng/ cho

thuê,… liên quan đến người nước ngoài (NNN) để tư vấn cho khách

hàng khi cần

- Nắm rõ các quy định cụ thể của từng dự án theo từng tiến độ, thủ

tục: giữ chỗ, ký hợp đồng cọc, hợp đồng mua bản, chính sách hỗ trợ

của ngân hàng, ưu tiên chiết khấu,…

- Tư vấn, hỗ trợ, cung cấp thông tin đúng, đầy đủ theo quy định

CĐT, quy định nội bộ cty

- Dẫn khách xem dự án thực tế, tham quan nhà mẫu,…

- Hướng dẫn khách hàng thực hiện các thủ tục có liên quan theo

trình tự, bao gồm: giữ chỗ, đặt cọc, hợp đồng đặt cọc, hợp đồng

mua bán cũng như nhắc nhở khách hàng thời gian thực hiện thanh

toán theo tiến độ.

- Thường xuyên liên lạc và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách