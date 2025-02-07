Tuyển Trợ lý kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản Vietnam Groove làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản Vietnam Groove
- Hồ Chí Minh: Số 7, Đ 41, P. Bình An, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Chi tiết công việc:
1. Bán hàng
- Hỗ trợ Manager người Nhật tìm kiếm khách hàng Nhật bản cần mua bất động sản Việt Nam
- Phải nắm rõ các quy định bất động sản liên quan: điều kiện mua,
thủ tục ký hợp đồng, thủ tục thanh toán, chuyển nhượng/ cho
thuê,… liên quan đến người nước ngoài (NNN) để tư vấn cho khách
hàng khi cần
- Nắm rõ các quy định cụ thể của từng dự án theo từng tiến độ, thủ
tục: giữ chỗ, ký hợp đồng cọc, hợp đồng mua bản, chính sách hỗ trợ
của ngân hàng, ưu tiên chiết khấu,…
- Tư vấn, hỗ trợ, cung cấp thông tin đúng, đầy đủ theo quy định
CĐT, quy định nội bộ cty
- Dẫn khách xem dự án thực tế, tham quan nhà mẫu,…
- Hướng dẫn khách hàng thực hiện các thủ tục có liên quan theo
trình tự, bao gồm: giữ chỗ, đặt cọc, hợp đồng đặt cọc, hợp đồng
mua bán cũng như nhắc nhở khách hàng thời gian thực hiện thanh
toán theo tiến độ.
- Thường xuyên liên lạc và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản Vietnam Groove Thì Được Hưởng Những Gì
