Tuyển Trợ lý kinh doanh Công Ty TNHH VIỆT NAM CAMCOM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại Công Ty TNHH VIỆT NAM CAMCOM
- Hà Nội: Tầng 11, Văn phòng 2
- Dự án Sunsquare, Số 21 Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Đến 14 Triệu
Nhập số và dữ liệu đơn giản bằng tiếng Nhật vào hệ thống của công ty
(Chi tiết cụ thể trao đổi khi phỏng vấn)
*** Thời gian làm việc: 7h45-16h45
- Ngày 1 và 2 đầu mỗi tháng (theo lịch làm việc của Nhật là 2 ngày đi làm đầu tiên của tháng) sẽ làm việc từ 8h-19h
Chọn một trong hai điều kiện (I) hoặc (II) bên dưới
(I)Ngày nghỉ: Chủ nhật và ngày lễ
- Nghỉ 2 thứ 7 một tháng tùy thuộc vào tình hình công ty
- Sẽ có trường hợp phải đi làm vào các ngày lễ (kể cả Tết), nhưng khi đi làm sẽ được nghỉ bù (có phụ cấp đi làm vào ngày lễ tết).
- Thời gian làm việc nhiều hơn 48h/tuần sẽ được nhận trợ cấp làm thêm giờ
(Ⅱ)Ngày nghỉ: nghỉ cố định 2 ngày/tuần
Chọn một trong ba lịch dưới đây:
①Chủ nhật và Thứ hai ②Thứ hai và Thứ ba; ③Thứ năm và Thứ sáu)
- Đi làm bình thường vào các ngày lễ, tết, cuối năm
Với Mức Lương Đến 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH VIỆT NAM CAMCOM Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH VIỆT NAM CAMCOM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
