Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH CHUỖI THƯƠNG MẠI BUSY MING VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,500 - 2,500 USD

Trách nhiệm công việc:

• Sắp xếp lịch trình làm việc, lịch họp, chuẩn bị chuyến công tác cho Tổng giám đốc.

• Điều phối, hỗ trợ công tác tổ chức như soạn thư mời, sắp xếp nhân lực, tổng hợp báo cáo, tài liệu cho các buổi làm việc, cuộc họp hay sự kiện có Tổng giám đốc tham dự.

• Tham mưu, giúp việc cho Tổng giám đốc về kế hoạch, định hướng phát triển của công ty.

• Hỗ trợ các bộ phận, phòng ban trong việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chính sách theo sự phân công của Tổng giám đốc.

• Thư ký cuộc họp và soạn thảo văn bản nội bộ.

• Thực hiện báo cáo theo định kỳ.

• Cập nhật, tóm lược thông tin về các văn bản pháp luật mới, tình hình báo chí về xu hướng thị trường, ngành liên quan đến hoạt động của công ty cho Tổng giám đốc.

• Thực hiện việc giám sát, báo cáo công việc của các phòng ban được phân công trách nhiệm với Tổng giám đốc.

• Hoàn thành các công việc khác do Tổng giám đốc yêu cầu.

岗位职责：

能够根据任务要求在国内/国外出差。

• 安排总经理的工作日程、会议日程、准备商务旅行。

• 协调和支持组织工作，如起草邀请函、安排人力资源、编写总干事参加的工作会议、会议或活动的报告和文件。