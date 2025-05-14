Tuyển Trợ lý Công ty cổ phần VK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 40 Triệu

Mức lương 25 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 58 Võ Văn Hát, Phường Long Trường, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

1.Điều phối các dự án/ công việc của các Khối/ Phòng/ Chi nhánh

Đại diện GĐĐH tham gia tiếp khác/ đàm phán với các đối tác trong các hoạt động giao thương/ giao kết. Đầu mối triển khai các kế hoạch và mục tiêu từ BOD tới các Khối/ Chi nhánh. Theo dõi, cập nhật và đốc thúc các Khối/ Chi nhánh bám sát và hoàn thiện công việc theo mục tiêu đã giao. Tổng hợp và báo cáo tiến độ thực hiện, đồng thời đề xuất các Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả các dự án/ kế hoạch.

2. Trợ lý/ Tham mưu và đưa ra các giải pháp thúc đẩy hiệu quả hoạt động vận hành kinh doanh

Tham mưu, tư vấn và đưa ra các giải liên quan tới toàn bộ hoạt động vận hành kinh doanh hoặc một lĩnh vực .. Tiếp nhận và rà soát các văn bản tài liệu từ các phòng ban trước khi trình ký GĐĐH, đảm bảo tuân thủ các quy định, các chính sách đã được phê duyệt. Thay mặt GĐĐH đưa ra các quyết định khi cần thiết và giám sát tiến độ công việc.

3. Báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất

Lập báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất cho GĐĐH. Theo dõi tiến độ thực hiện các hạng mục công việc của công ty, các vấn đề liên quan đến nhân sự, hỗ trợ lập ngân sách và giám sát nguồn ngân sách. Tổng hợp các báo cáo hoạt động kinh doanh vận hành.

4. Đề xuất và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu

Hoàn thành các dự án do GĐĐH phân công theo đúng tiến độ. Nghiên cứu; lập báo cáo; xử lý các tình huống bất ngờ, phức tạp; đàm phán, thương lượng với khách hàng và dự đoán nhu cầu kinh doanh.

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam

Trình độ: Tốt nghiệp đại học, ưu tiên các ngành Quản trị Kinh doanh, Ngoại ngữ, Kinh tế

Ngoại ngữ: Thành thạo tối thiểu 2 ngoại ngữ, thành thạo tiếng Anh và một trong 3 ngoại ngữ sau: Tiếng Trung hoặc tiếng Hàn hoặc tiếng Nhật.

Kinh nghiệm: Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Trợ lý hoặc công việc liên quan điều hành kinh doanh.

Tại Công ty cổ phần VK Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thương lượng theo kinh nghiệm thực tế của ứng viên (từ 25 triệu đến max 40 triệu).

BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ

Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật, lương Tháng 13,.....

12 ngày phép/ năm và nghỉ các ngày Lễ, Tết theo quy định

Làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6 (Chỉ làm Thứ 7 của tuần đầu tiên trong tháng, những ngày Thứ 7 còn lại được nghỉ).

Địa điểm làm việc: 58 Võ Văn Hát, phường Long Trường, quận Thủ Đức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần VK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin