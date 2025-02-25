Tuyển Trợ lý Công ty May Mặc Yang Vinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô C12 - 1, Cụm Công nghiệp Nhị Xuân, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, Huyện Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Lập báo cáo tình hình sản xuất

- Thống kê số liệu

- Tham vấn một số vấn đề về quy trình sản xuất các khâu

- Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam

- Học vấn: Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp ngành công nghệ may hoặc công nghệ dệt may

- Ưu tiên ứng viên là sinh viên mới ra trường

- Không yêu cầu kinh nghiệm

Tại Công ty May Mặc Yang Vinh Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận

-Được học hỏi, trao dồi kinh nghiệm dành cho các bạn mới ra trường

- Hỗ đầy đủ công cụ dụng cụ trong quá trình làm việc

- Phụ cấp & các khoản tài trợ: Nhà trọ, xăng xe, chuyên cần

- Các khoản thưởng Lễ, Tết , sinh nhật, ma chay hiếu hỉ

- Các quyền lợi bổ sung khác

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật hiện hành;

- Được hưởng tháng lương 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty May Mặc Yang Vinh

