Tuyển Trợ lý Công ty May Mặc Yang Vinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại Công ty May Mặc Yang Vinh
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Lô C12
- 1, Cụm Công nghiệp Nhị Xuân, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, Huyện Hóc Môn
Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
- Lập báo cáo tình hình sản xuất
- Thống kê số liệu
- Tham vấn một số vấn đề về quy trình sản xuất các khâu
- Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giới tính: Nam
- Học vấn: Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp ngành công nghệ may hoặc công nghệ dệt may
- Ưu tiên ứng viên là sinh viên mới ra trường
- Không yêu cầu kinh nghiệm
Tại Công ty May Mặc Yang Vinh Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: Thỏa thuận
-Được học hỏi, trao dồi kinh nghiệm dành cho các bạn mới ra trường
- Hỗ đầy đủ công cụ dụng cụ trong quá trình làm việc
- Phụ cấp & các khoản tài trợ: Nhà trọ, xăng xe, chuyên cần
- Các khoản thưởng Lễ, Tết , sinh nhật, ma chay hiếu hỉ
- Các quyền lợi bổ sung khác
- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật hiện hành;
- Được hưởng tháng lương 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty May Mặc Yang Vinh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
