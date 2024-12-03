Tuyển Trợ lý tiếng Trung J&T Express làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 12 - 15 Triệu

Biên dịch các tài liệu, phiên dịch Việt và Hoa trong các cuộc họp của công ty.

Lập biên bản cuộc họp, theo dõi tiến độ công việc hàng ngày.

Tổng hợp và thực hiện báo cáo công việc tuần, tháng, quý, năm theo yêu cầu của cấp trên.

Kiểm tra các tài liệu trước khi trình cấp trên ký duyệt.

Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.