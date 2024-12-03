Tuyển Trợ lý tiếng Trung J&T Express làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý tiếng Trung Tại J&T Express
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Đường Lý Anh Tông, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Biên dịch các tài liệu, phiên dịch Việt và Hoa trong các cuộc họp của công ty.
Lập biên bản cuộc họp, theo dõi tiến độ công việc hàng ngày.
Tổng hợp và thực hiện báo cáo công việc tuần, tháng, quý, năm theo yêu cầu của cấp trên.
Kiểm tra các tài liệu trước khi trình cấp trên ký duyệt.
Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên ngành Tiếng Trung, hoặc du học TQ
Tiếng Trung thành thạo 4 kĩ năng Sử dụng thành thạo word, excel, powerpoint.
Tiếng Trung thành thạo 4 kĩ năng
Sử dụng thành thạo word, excel, powerpoint.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, quản lý thời gian, trình bày văn bản tốt.
Linh hoạt, nhanh nhẹn, trách nhiệm, chịu được áp lực công việc.
Tại J&T Express Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: từ 12-15+++ triệu
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN.
Quà sinh nhật, hiếu hỉ.
Liên hoan bộ phận hàng quý, hàng năm
Du lịch hoặc team building hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại J&T Express
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
