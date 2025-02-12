Tuyển Trưởng ca Cty TNHH Top Solvent VN làm việc tại Đồng Nai thu nhập 1,000 - 1,100 USD

Tuyển Trưởng ca Cty TNHH Top Solvent VN làm việc tại Đồng Nai thu nhập 1,000 - 1,100 USD

Cty TNHH Top Solvent VN
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Cty TNHH Top Solvent VN

Trưởng ca

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng ca Tại Cty TNHH Top Solvent VN

Mức lương
1,000 - 1,100 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: KCN Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương 1,000 - 1,100 USD

Địa điểm làm việc/ Working Location: KCN Gò Dầu, Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai
Working Location
Mục đích/ purpose:
/ purpose:
Manage the day to day operations activities of terminal as filling line, gantry, warehouse, tank farm, jetty… , He coordinates all resource to ensure oversees the production process for safety, quality, workflow meets required deadlines of business
Quản lý các hoạt động vận hành hàng ngày của hệ thống dây chuyền sản xuất như: bơm phuy, xe bồn, trộn hàng, bồn chứa, khu vực nhận tàu… phối hợp tất cả nguồn lực để giám sát hoạt động sản xuất một cách an toàn, chất lượng , thời gian theo yêu cầu của công ty
Trách nhiệm/Responsibilty:
Responsibilty:
- Tiếp nhận và theo dõi lịch sản xuất để đảm bảo sản xuất đúng thời gian và đầy đủ theo kế hoạch đã đặt ra
Receiving and monitoring daily production schedule to ensure that production is on time and in full as per agreed schedule
- Sắp xếp nhân sự , vật tư đảm bảo qui trình sản xuất không bị gián đoạn
Arrange people, resource to ensure production process not shut down
- Giám sát quy trình sản xuất đảm bảo việc tuân thủ đúng theo các quy định của công ty về công thức, quy trình sản xuất

Với Mức Lương 1,000 - 1,100 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Cty TNHH Top Solvent VN Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cty TNHH Top Solvent VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Cty TNHH Top Solvent VN

Cty TNHH Top Solvent VN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: VPDD: 18 Nguyễn Cơ Thạch, Quận 2, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

