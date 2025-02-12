Tuyển Trưởng ca Cty TNHH Top Solvent VN làm việc tại Đồng Nai thu nhập 1,000 - 1,100 USD

Địa điểm làm việc/ Working Location: KCN Gò Dầu, Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai

Working Location

Mục đích/ purpose:

/ purpose:

Manage the day to day operations activities of terminal as filling line, gantry, warehouse, tank farm, jetty… , He coordinates all resource to ensure oversees the production process for safety, quality, workflow meets required deadlines of business

Quản lý các hoạt động vận hành hàng ngày của hệ thống dây chuyền sản xuất như: bơm phuy, xe bồn, trộn hàng, bồn chứa, khu vực nhận tàu… phối hợp tất cả nguồn lực để giám sát hoạt động sản xuất một cách an toàn, chất lượng , thời gian theo yêu cầu của công ty

Trách nhiệm/Responsibilty:

Responsibilty:

- Tiếp nhận và theo dõi lịch sản xuất để đảm bảo sản xuất đúng thời gian và đầy đủ theo kế hoạch đã đặt ra

Receiving and monitoring daily production schedule to ensure that production is on time and in full as per agreed schedule

- Sắp xếp nhân sự , vật tư đảm bảo qui trình sản xuất không bị gián đoạn

Arrange people, resource to ensure production process not shut down

- Giám sát quy trình sản xuất đảm bảo việc tuân thủ đúng theo các quy định của công ty về công thức, quy trình sản xuất