Tuyển Trưởng ca Cty TNHH Top Solvent VN làm việc tại Đồng Nai thu nhập 1,000 - 1,100 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng ca Tại Cty TNHH Top Solvent VN
- Đồng Nai: KCN Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Đồng Nai
Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương 1,000 - 1,100 USD
Địa điểm làm việc/ Working Location: KCN Gò Dầu, Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai
Working Location
Mục đích/ purpose:
/ purpose:
Manage the day to day operations activities of terminal as filling line, gantry, warehouse, tank farm, jetty… , He coordinates all resource to ensure oversees the production process for safety, quality, workflow meets required deadlines of business
Quản lý các hoạt động vận hành hàng ngày của hệ thống dây chuyền sản xuất như: bơm phuy, xe bồn, trộn hàng, bồn chứa, khu vực nhận tàu… phối hợp tất cả nguồn lực để giám sát hoạt động sản xuất một cách an toàn, chất lượng , thời gian theo yêu cầu của công ty
Trách nhiệm/Responsibilty:
Responsibilty:
- Tiếp nhận và theo dõi lịch sản xuất để đảm bảo sản xuất đúng thời gian và đầy đủ theo kế hoạch đã đặt ra
Receiving and monitoring daily production schedule to ensure that production is on time and in full as per agreed schedule
- Sắp xếp nhân sự , vật tư đảm bảo qui trình sản xuất không bị gián đoạn
Arrange people, resource to ensure production process not shut down
- Giám sát quy trình sản xuất đảm bảo việc tuân thủ đúng theo các quy định của công ty về công thức, quy trình sản xuất
Với Mức Lương 1,000 - 1,100 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Cty TNHH Top Solvent VN Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cty TNHH Top Solvent VN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI