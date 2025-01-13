Tuyển Trưởng ca CÔNG TY TNHH NOVEL DYEING & PRINTING VN làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận

• Quản lý và giám sát toàn bộ quy trình nhuộm và in để đảm bảo đạt tiêu chuẩn chất lượng.

管理和监督整个染色和印花流程，以确保达到质量标准。

• Phát triển, áp dụng và tối ưu hóa các quy trình kỹ thuật trong nhuộm và in.

开发、应用和优化染色与印花的技术流程。

• Lãnh đạo đội ngũ nhân viên kỹ thuật, cung cấp hướng dẫn, đào tạo và đánh giá.

领导技术团队，提供指导、培训和评估。

• Phối hợp với bộ phận sản xuất và kiểm soát chất lượng để đảm bảo hoạt động trơn tru.

与生产部门和质量控制部门协作，确保运营顺畅。

• Cập nhật xu hướng ngành và áp dụng công nghệ mới nhằm nâng cao hiệu quả.

跟踪行业趋势并采用新技术以提高效率。

• Giải quyết các vấn đề kỹ thuật và đề xuất giải pháp hiệu quả.

解决技术问题并提出有效解决方案。