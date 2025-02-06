Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Công Ty CP Dây Cáp Điện Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kiểm toán Tại Công Ty CP Dây Cáp Điện Việt Nam
- Hồ Chí Minh: 70
- 72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kiểm toán Với Mức Lương Thỏa thuận
1. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC
• Thời gian làm việc: Từ Thứ Hai đến Thứ Bảy (07:30 - 16:30)
• Địa điểm làm việc: CADIVI Tower, 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
2. MÔ TẢ CHI TIẾT CÔNG VIỆC
- Tham gia xây dựng và cập nhật quy chế, quy trình và kế hoạch Kiểm soát nội bộ.
- Đưa ra những phân tích, nhận định, đánh giá rủi ro theo từng hoạt động.
- Lên kế hoạch triển khai hoạt động Kiểm soát nội bộ tương ứng.
- Xây dựng chương trình và thiết kế các thủ tục nhằm đánh giá hiệu quả thiết kế và hoạt động của kiểm soát.
- Thực hiện các thủ tục theo chương trình kiểm soát đã xây dựng.
- Lập báo cáo kiểm soát để phản ánh đầy đủ hiện trạng, rủi ro và đưa ra khuyến nghị để cải tiến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Làm việc với các bộ phận liên quan đến các vấn đề nêu trong báo cáo Kiểm toán nội bộ/ Kiểm soát nội bộ/ Kiểm toán độc lập nhằm cập nhật tiến độ và chất lượng triển khai các khuyến nghị.
- Theo dõi, đánh giá tiến độ thực hiện công việc, chất lượng báo cáo kiểm toán độc lập.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty CP Dây Cáp Điện Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Dây Cáp Điện Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI