Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Công Ty CP Dây Cáp Điện Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC

• Thời gian làm việc: Từ Thứ Hai đến Thứ Bảy (07:30 - 16:30)

• Địa điểm làm việc: CADIVI Tower, 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. MÔ TẢ CHI TIẾT CÔNG VIỆC

- Tham gia xây dựng và cập nhật quy chế, quy trình và kế hoạch Kiểm soát nội bộ.

- Đưa ra những phân tích, nhận định, đánh giá rủi ro theo từng hoạt động.

- Lên kế hoạch triển khai hoạt động Kiểm soát nội bộ tương ứng.

- Xây dựng chương trình và thiết kế các thủ tục nhằm đánh giá hiệu quả thiết kế và hoạt động của kiểm soát.

- Thực hiện các thủ tục theo chương trình kiểm soát đã xây dựng.

- Lập báo cáo kiểm soát để phản ánh đầy đủ hiện trạng, rủi ro và đưa ra khuyến nghị để cải tiến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Làm việc với các bộ phận liên quan đến các vấn đề nêu trong báo cáo Kiểm toán nội bộ/ Kiểm soát nội bộ/ Kiểm toán độc lập nhằm cập nhật tiến độ và chất lượng triển khai các khuyến nghị.

- Theo dõi, đánh giá tiến độ thực hiện công việc, chất lượng báo cáo kiểm toán độc lập.