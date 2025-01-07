Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty TNHH Cayi Technology Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 1,500 - 2,500 USD

1, 制定和实施政策 Xây dựng và triển khai chính sách:

a) 建立政策和流程体系 Thiết lập hệ thống chính sách và quy trình:

- 根据公司的战略方向制定薪资、奖金和福利政策制度。

Xây dựng chính sách tiền lương, thưởng, phúc lợi dựa trên định hướng chiến lược của công ty.

- 建立管理流程，包括考勤、薪资计算和员工绩效评估等规定和流程，确保准确性和优化效果，确

保政策和流程符合现行劳动法及企业运营实际情况。

Thiết kế quy trình quản lý bao gồm chấm công, tính lương, đánh giá hiệu quả nhân sự, và các lĩnh vực liên

quan đến C&B, đảm bảo tính chính xác và tối ưu hóa, phù hợp với luật lao động hiện hành và thực tế hoạt

động của doanh nghiệp.

- 定期 review 并提出改进建议，以提高竞争力并吸引和留住人才。

Định kỳ rà soát, đề xuất cải tiến để tăng tính cạnh tranh và giữ chân nhân tài.

b) 薪资与福利管理 Quản lý tiền lương và các chế độ phúc lợi:

- 薪资计算（通过 Exel、HR 软件）：建立并管理以下薪资计算系统：

Tính lương (thông qua Exel, phần mềm Nhân sự): Xây dựng và quản lý hệ thống tính lương theo:

+ 计时：基于实际考勤和公司规定进行薪资计算。Thời gian: Dựa trên chấm công thực tế và các quy định của công ty.

+ 计件：基于劳动定额、生产效率和产量进行薪资计算。

Sản phẩm: Dựa trên định mức, năng suất lao động và sản lượng.