Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN VÒNG XANH làm việc tại Đồng Nai thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Biên Hoà - Bình Dương - Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Quản lý và phát triển hoạt động kinh doanh: Điều hành và phát triển hoạt động kinh doanh của các cửa hàng trong khu vực được phân công. Xây dựng và triển khai chiến lược: Thiết lập và thực hiện chiến lược bán hàng, marketing cho khu vực phụ trách. Phân tích dữ liệu bán hàng: Phân tích dữ liệu bán hàng, thị trường và đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu quả kinh doanh. Quản lý, đào tạo đội ngũ: Đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp theo định hướng công ty. Đảm bảo tuân thủ quy trình: Đảm bảo các cửa hàng tuân thủ các quy trình, tiêu chuẩn của công ty. Giám sát chức năng nhiệm vụ: Giám sát các Cửa Hàng Trưởng, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được phân công. Quản lý hàng hóa, tồn kho: Giám sát việc quản lý hàng hóa, tồn kho tại các cửa hàng. Xây dựng mối quan hệ: Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng và đối tác trong khu vực. Tìm kiếm địa điểm mới: Tìm kiếm và đánh giá các địa điểm tiềm năng, phù hợp để mở mới cửa hàng. Chịu trách nhiệm kinh doanh: Thực hiện và chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh doanh, lợi nhuận, chi phí vận hành các cửa hàng trong khu vực.

Quản lý và phát triển hoạt động kinh doanh: Điều hành và phát triển hoạt động kinh doanh của các cửa hàng trong khu vực được phân công.

Xây dựng và triển khai chiến lược: Thiết lập và thực hiện chiến lược bán hàng, marketing cho khu vực phụ trách.

Phân tích dữ liệu bán hàng: Phân tích dữ liệu bán hàng, thị trường và đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu quả kinh doanh.

Quản lý, đào tạo đội ngũ: Đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp theo định hướng công ty.

Đảm bảo tuân thủ quy trình: Đảm bảo các cửa hàng tuân thủ các quy trình, tiêu chuẩn của công ty.

Giám sát chức năng nhiệm vụ: Giám sát các Cửa Hàng Trưởng, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được phân công.

Quản lý hàng hóa, tồn kho: Giám sát việc quản lý hàng hóa, tồn kho tại các cửa hàng.

Xây dựng mối quan hệ: Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng và đối tác trong khu vực.

Tìm kiếm địa điểm mới: Tìm kiếm và đánh giá các địa điểm tiềm năng, phù hợp để mở mới cửa hàng.

Chịu trách nhiệm kinh doanh: Thực hiện và chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh doanh, lợi nhuận, chi phí vận hành các cửa hàng trong khu vực.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng giao tiếp tự tin: Yêu thích và tham gia các hoạt động thể thao. Khả năng phân tích, đánh giá vấn đề: Nhạy bén trong việc phân tích và đánh giá vấn đề. Kỹ năng tạo ảnh hưởng: Đàm phán và thương lượng tốt. Kỹ năng quản lý bán hàng: Phân tích thị trường, lập kế hoạch kinh doanh. Chịu được áp lực công việc: Làm việc dưới áp lực cao. Sẵn sàng đi công tác: Theo yêu cầu của công ty. Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học bằng Quản Trị Kinh Doanh. Kinh nghiệm: Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí cửa hàng trưởng, ưu tiên có kiến thức về ngành hàng bán lẻ, điện tử, hệ thống chuỗi. Kỹ năng vi tính văn phòng: Sử dụng thành thạo Word, Excel, Powerpoint.

Kỹ năng giao tiếp tự tin: Yêu thích và tham gia các hoạt động thể thao.

Khả năng phân tích, đánh giá vấn đề: Nhạy bén trong việc phân tích và đánh giá vấn đề.

Kỹ năng tạo ảnh hưởng: Đàm phán và thương lượng tốt.

Kỹ năng quản lý bán hàng: Phân tích thị trường, lập kế hoạch kinh doanh.

Chịu được áp lực công việc: Làm việc dưới áp lực cao.

Sẵn sàng đi công tác: Theo yêu cầu của công ty.

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học bằng Quản Trị Kinh Doanh.

Kinh nghiệm: Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí cửa hàng trưởng, ưu tiên có kiến thức về ngành hàng bán lẻ, điện tử, hệ thống chuỗi.

Kỹ năng vi tính văn phòng: Sử dụng thành thạo Word, Excel, Powerpoint.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VÒNG XANH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh + Hoa hồng + Phụ cấp. Thưởng theo doanh số và hiệu quả công việc. Được đào tạo và có cơ hội thăng tiến. Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm và phúc lợi khác. Cơ hội phát triển: Bạn sẽ được làm việc với những sản phẩm chất lượng, đáp ứng nhu cầu của thị trường đang phát triển nhanh chóng. Cơ hội thăng tiến luôn rộng mở cho những ai có khả năng và nhiệt huyết. Môi trường làm việc chuyên nghiệp: Vòng Xanh/Xedapvn tự hào có đội ngũ nhân viên năng động, sáng tạo và luôn sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau. Chế độ đãi ngộ hấp dẫn: Mức lương cạnh tranh, thưởng doanh số, cùng các chế độ phúc lợi đầy đủ sẽ giúp bạn yên tâm làm việc và cống hiến.

Mức lương cạnh tranh + Hoa hồng + Phụ cấp.

Thưởng theo doanh số và hiệu quả công việc.

Được đào tạo và có cơ hội thăng tiến.

Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm và phúc lợi khác.

Cơ hội phát triển: Bạn sẽ được làm việc với những sản phẩm chất lượng, đáp ứng nhu cầu của thị trường đang phát triển nhanh chóng. Cơ hội thăng tiến luôn rộng mở cho những ai có khả năng và nhiệt huyết.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp: Vòng Xanh/Xedapvn tự hào có đội ngũ nhân viên năng động, sáng tạo và luôn sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau.

Chế độ đãi ngộ hấp dẫn: Mức lương cạnh tranh, thưởng doanh số, cùng các chế độ phúc lợi đầy đủ sẽ giúp bạn yên tâm làm việc và cống hiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VÒNG XANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin