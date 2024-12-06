Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ELITE 24 làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN ELITE 24
Ngày đăng tuyển: 06/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ELITE 24

Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ELITE 24

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 191 Đống Đa, Phường Thạc Thang, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phát triển nguồn khách đi du lịch trong nước và nước ngoài:
- Lên phương án sale cho năm 2025.
- Triển khai sale tour hiệu quả.
- Tiếp nhận thông tin từ khách hàng, lên chương trình, bán tour cho khách.
- Có kiến thức về chăm sóc khách hàng , kinh doanh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm kinh doanh du lịch
- Có kiến thức về tuyến điểm du lịch, giá cả và chất lượng dịch vụ
- Khả năng tổng hợp thông tin, đánh giá; Kỹ năng giao tiếp, khôn khéo trong việc xử lý tình huống phát sinh; Nhiệt tình trong công việc.
- Có kỹ năng quản lý nhóm và hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh do công ty đưa ra.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ELITE 24 Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương hấp dẫn tùy theo năng lực
- Thưởng doanh số theo tháng, theo quý; Thưởng theo kết quả kinh doanh của công ty.
- Văn hoá doanh nghiệp tử tế, môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, tạo cơ hội phát triển năng lực tối đa.
- Sẵn sàng trao đổi và thay đổi cách thức làm việc phù hợp với bản thân và năng lực
- Thưởng doanh số theo tháng, theo quý hấp dẫn.
- Du lịch, Team building hàng năm.
- Nghỉ thứ 7, Chủ nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ELITE 24

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ELITE 24

CÔNG TY CỔ PHẦN ELITE 24

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 71 An Dương Vương, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Tp Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

