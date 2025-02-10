Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH OWAY AUTO làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - Lương cạnh tranh, phúc lợi hấp dẫn - Thưởng tháng 13, cuối năm theo tình hình kinh doanh của công ty - Thời gian làm việc linh động ở mọi điều kiện (văn phòng, công tác ngoài,...) - Hỗ trợ thiết bị, cơ sở vật chất trong công việc (Máy tính, điện thoại liên lạc, đồng phục,...) - Cam kết BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật - Cơ phát triển thăng tiến, đào tạo, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp nhận thông tin và kế hoạch kinh doanh từ trưởng phòng để triển khai cho team

- Đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh số của cá nhân và team phụ trách

- Đào tạo đội ngũ kinh doanh đạt yêu cầu

- Hỗ trợ và thực hiện các hoạt động Marketing nhằm phát triển kênh bán hàng

- Hoàn thành báo cáo kinh doanh của team theo định kỳ

Yêu Cầu Công Việc

2. YÊU CẦU ỨNG VIÊN

- Độ tuổi 25-35

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành liên quan

- Có từ 2 năm kinh nghiệm làm việc tại các vị trí Quản lý kinh doanh

- Ngoại hình ưa nhìn, tác phong chuyên nghiệp

- Cẩn thận, trung thực, có đam mê với lĩnh vực kinh doanh và ngành Ô-tô

- Có kỹ năng quản lý nhân sự (3-5 người)

Thu nhập và Phúc lợi

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

