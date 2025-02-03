Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ ĐẤT XANH MIỀN TRUNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Tổng thu nhập trên 50.000.000 – 500.000.000 đồng/tháng theo năng lực; Thưởng các ngày lễ như 30/4 – 2/9 – Tết dương lịch; Lương tháng 13 (1 – 6 tháng lương), thưởng cống hiến vinh danh hàng tháng; Hoa hồng cao hàng đầu trên thị trường; Hỗ trợ xe ô tô để đưa đón khách hàng tham quan dự án miễn phí; Thưởng nóng giá trị lớn theo các chương trình kinh doanh hàng tháng/quý/năm; Du lịch định kỳ hàng năm ở trong nước và quốc tế cho CBNV – người thân; Được cấp đồng phục khi trở thành CBNV chính thức; Bả, Quận Thanh Khê

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận chỉ đạo, chỉ tiêu kinh doanh từ Giám đốc/Trưởng phòng và Lên kế hoạch thực hiện cho cá nhân và cho nhóm . Đạt chỉ tiêu doanh số của cá nhân và của nhóm

Xây dựng kế hoạch bán hàng cá nhân và kế hoạch hoạt động kinh doanh cho nhóm

Phối hợp với Giám đốc/Trưởng phòng hỗ trợ NVKD trong công tác tư vấn bán hàng

Nắm vững các dự án, thị trường và quy trình, quy chế.

Theo dõi, đánh giá, báo cáo công việc theo ngày, tuần, tháng, quý

Hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện các công việc khác nhằm hoàn thành đúng theo tiến độ các công việc được giao

Chủ động, sáng tạo trong công việc, đưa ra ý tưởng hợp lý đóng góp cho sự phát triển của nhóm, của Phòng/Chi nhánh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn/chuyên môn: Cao đẳng/đại học chuyên ngành có liên quan

Số năm kinh nghiệm làm việc: tối thiểu 2 năm

Giới tính/Độ tuổi/Ngoại hình/ Sức khỏe:

Nam/Nữ

24 – 35 tuổi

Các yêu cầu khác (nếu có): Am hiểu kiến thức về bất động sản

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ ĐẤT XANH MIỀN TRUNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 8 - 15 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ ĐẤT XANH MIỀN TRUNG

