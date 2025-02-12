Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Daikin Air Conditioning (Vietnam) Joint Stock Company làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Tầng 12, tòa nhà PVcomBank, Lô A2.1, Đường 30/4, P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Mở rộng thị trường phụ trách thông qua việc tìm kiếm, phát triển các khách hàng & dự án mới, tăng doanh thu đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đặt ra.

• Xây dựng và thiết lập mối quan hệ với khách hàng để thực hiện các hoạt động bán hàng.

• Tư vấn cho khách hàng về sản phẩm, kỹ thuật và hỗ trợ quá trình trước, trong và sau bán hàng.

• Thực hiện các hoạt động bán hàng liên quan như: Lập báo giá dự toán cho khách hàng, dự báo bán hàng, báo cáo bán hàng khác ...

• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Nhiệt lạnh hoặc khối ngành kỹ thuật.

• Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm bán hàng trong lĩnh vực điều hòa không khí, thiết bị nội thất, gói dự án (ưu tiên có kinh nghiệm làm việc với nhà thầu, tư vấn, chủ đầu tư)

• Năng động, kỹ năng giao tiếp và bán hàng tốt.

• Khả năng thiết lập mối quan hệ, kết nối với khách hàng các kênh dự án

• Khả năng làm việc độc lập, chịu áp lực tốt.

Tại Daikin Air Conditioning (Vietnam) Joint Stock Company Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Daikin Air Conditioning (Vietnam) Joint Stock Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin