Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty Cổ phần Xuân Cầu Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Trưởng nhóm C&B (Phòng Hành chính Nhân sự):

- Theo dõi, quản lý thông tin nhân sự, hợp đồng lao động, soạn thảo các quyết định, thông báo liên quan đến phạm vi công việc

- Quản lý, rà soát cập nhật thường xuyên hồ sơ nhân sự khi có biến động, thay đổi.

- Quản trị hệ thống dữ liệu Master data

- Tính công, lương hàng tháng, thưởng năm (13, 14, đột xuất ...) cho cán bộ, nhân viên

- Thực hiện các thủ tục Bảo hiểm, thuế TNCN: đăng ký MST (cá nhân + người giảm trừ), kê khai hàng tháng, quyết toán thuế TNCN hàng năm.

- Thực hiện các văn bản, hồ sơ điều chỉnh nội bộ CBCNV trong hệ thống

- Xây dựng, cập nhật, theo dõi và tổ chức thực hiện các thủ tục theo chính sách về chế độ phúc lợi (sinh nhật, hiếu, hỉ, ốm đau, các ngày lễ, tết...) cho CBNV của Công ty

- Tham gia các dự án nhân sự, khung năng lực, quy chế KPI, thưởng, kỷ luật lao động từng giai đoạn phù hợp với sự phát triển của công ty, hoặc đơn vị thành viên

- Triển khai các công việc khác do Trưởng phòng HCNS và hoặc Ban TGĐ phân công