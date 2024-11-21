Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Mức lương 11 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 9 ngõ 389 Trương Định, Tân Mai, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

Đánh giá năng lực của học viên của trung tâm chuẩn bị thi IELTS

Xây lộ trình ôn luyện IELTS (lộ trình gia sư cùng giáo viên, lộ trình tự học) cho từng học viên

Bàn giao học viên cho các giáo viên chịu trách nhiệm giảng dạy

Theo dõi tiến độ của học viên và hiệu quả giảng dạy của giáo viên để có những điều chỉnh kịp thời

Quản lý đội ngũ coach giảng dạy (5-8 nhân sự)

Chịu trách nhiệm cho kết quả: Tỷ lệ học viên đi thi đạt aim

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên năm 3, năm 4 sắp xếp được lịch phù hợp hoặc sinh viên mới ra trường

Có kinh nghiệm giảng dạy/ôn luyện cho học viên thi IELTS band 4.5-6.5+, có nhiều học viên đạt aim

IELTS 7.5+ (không kỹ năng nào dưới 7.0)

Laptop cá nhân

Kỹ năng giao tiếp, lập kế hoạch, làm việc teamwork

Kỹ năng quản lý đội nhóm

Yêu thích và có định hướng phát triển lâu dài trong ngành giáo dục

Tinh thần học hỏi, chủ động trong công việc

Có trách nhiệm, đam mê, chi tiết, cẩn thận

Sáng tạo, nhạy bén

Cầu tiến, tinh thần chủ động trong công việc

Nhiệt huyết, chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản khởi điểm 11.000.000 - 15.000.000đ/tháng

Được đào tạo nhiều kỹ năng làm việc, tư duy phân tích, giải quyết vấn đề

Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật, du lịch, đóng BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép... theo quy định của Công ty và chế độ của Nhà nước

Được tham gia hệ thống 18 chương trình đào tạo/năm về kỹ năng mềm, các kỹ năng áp dụng trong công việc. Học tiếng anh miễn phí

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, thu nhập theo năng lực: review lương và cấp bậc 1 quý/lần

Được vinh danh, công nhận: vinh danh trên Bảng Vàng Edutalk, ăn mừng chiến thắng OKR, Nhân viên xuất sắc quý/năm

Hạnh phúc trong công việc, cuộc sống: "24h làm việc hạnh phúc", tham gia các chương trình nội bộ: sinh nhật tháng/quý, YEP, sinh nhật công ty, bonding, du lịch,...

Lãnh đạo đồng hành, chia sẻ: các chương trình training 1:1, các buổi chia sẻ từ Trưởng phòng, Ban Giám Đốc về chuyên môn, kỹ năng trong công việc.

Thưởng dự án, trái phiếu doanh nghiệp theo kết quả và thâm niên

Trà, cafe luôn sẵn sàng tại văn phòng làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk

