Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk
Mức lương
11 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 9 ngõ 389 Trương Định, Tân Mai, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 11 - 15 Triệu
Đánh giá năng lực của học viên của trung tâm chuẩn bị thi IELTS
Xây lộ trình ôn luyện IELTS (lộ trình gia sư cùng giáo viên, lộ trình tự học) cho từng học viên
Bàn giao học viên cho các giáo viên chịu trách nhiệm giảng dạy
Theo dõi tiến độ của học viên và hiệu quả giảng dạy của giáo viên để có những điều chỉnh kịp thời
Quản lý đội ngũ coach giảng dạy (5-8 nhân sự)
Chịu trách nhiệm cho kết quả: Tỷ lệ học viên đi thi đạt aim
Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Là sinh viên năm 3, năm 4 sắp xếp được lịch phù hợp hoặc sinh viên mới ra trường
Có kinh nghiệm giảng dạy/ôn luyện cho học viên thi IELTS band 4.5-6.5+, có nhiều học viên đạt aim
IELTS 7.5+ (không kỹ năng nào dưới 7.0)
Laptop cá nhân
Kỹ năng giao tiếp, lập kế hoạch, làm việc teamwork
Kỹ năng quản lý đội nhóm
Yêu thích và có định hướng phát triển lâu dài trong ngành giáo dục
Tinh thần học hỏi, chủ động trong công việc
Có trách nhiệm, đam mê, chi tiết, cẩn thận
Sáng tạo, nhạy bén
Cầu tiến, tinh thần chủ động trong công việc
Nhiệt huyết, chịu được áp lực công việc.
Có kinh nghiệm giảng dạy/ôn luyện cho học viên thi IELTS band 4.5-6.5+, có nhiều học viên đạt aim
IELTS 7.5+ (không kỹ năng nào dưới 7.0)
Laptop cá nhân
Kỹ năng giao tiếp, lập kế hoạch, làm việc teamwork
Kỹ năng quản lý đội nhóm
Yêu thích và có định hướng phát triển lâu dài trong ngành giáo dục
Tinh thần học hỏi, chủ động trong công việc
Có trách nhiệm, đam mê, chi tiết, cẩn thận
Sáng tạo, nhạy bén
Cầu tiến, tinh thần chủ động trong công việc
Nhiệt huyết, chịu được áp lực công việc.
Tại Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản khởi điểm 11.000.000 - 15.000.000đ/tháng
Được đào tạo nhiều kỹ năng làm việc, tư duy phân tích, giải quyết vấn đề
Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật, du lịch, đóng BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép... theo quy định của Công ty và chế độ của Nhà nước
Được tham gia hệ thống 18 chương trình đào tạo/năm về kỹ năng mềm, các kỹ năng áp dụng trong công việc. Học tiếng anh miễn phí
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, thu nhập theo năng lực: review lương và cấp bậc 1 quý/lần
Được vinh danh, công nhận: vinh danh trên Bảng Vàng Edutalk, ăn mừng chiến thắng OKR, Nhân viên xuất sắc quý/năm
Hạnh phúc trong công việc, cuộc sống: "24h làm việc hạnh phúc", tham gia các chương trình nội bộ: sinh nhật tháng/quý, YEP, sinh nhật công ty, bonding, du lịch,...
Lãnh đạo đồng hành, chia sẻ: các chương trình training 1:1, các buổi chia sẻ từ Trưởng phòng, Ban Giám Đốc về chuyên môn, kỹ năng trong công việc.
Thưởng dự án, trái phiếu doanh nghiệp theo kết quả và thâm niên
Trà, cafe luôn sẵn sàng tại văn phòng làm việc.
Được đào tạo nhiều kỹ năng làm việc, tư duy phân tích, giải quyết vấn đề
Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật, du lịch, đóng BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép... theo quy định của Công ty và chế độ của Nhà nước
Được tham gia hệ thống 18 chương trình đào tạo/năm về kỹ năng mềm, các kỹ năng áp dụng trong công việc. Học tiếng anh miễn phí
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, thu nhập theo năng lực: review lương và cấp bậc 1 quý/lần
Được vinh danh, công nhận: vinh danh trên Bảng Vàng Edutalk, ăn mừng chiến thắng OKR, Nhân viên xuất sắc quý/năm
Hạnh phúc trong công việc, cuộc sống: "24h làm việc hạnh phúc", tham gia các chương trình nội bộ: sinh nhật tháng/quý, YEP, sinh nhật công ty, bonding, du lịch,...
Lãnh đạo đồng hành, chia sẻ: các chương trình training 1:1, các buổi chia sẻ từ Trưởng phòng, Ban Giám Đốc về chuyên môn, kỹ năng trong công việc.
Thưởng dự án, trái phiếu doanh nghiệp theo kết quả và thâm niên
Trà, cafe luôn sẵn sàng tại văn phòng làm việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI