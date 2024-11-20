Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô
Ngày đăng tuyển: 20/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô

Trưởng phòng nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 17, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

- Tổ chức và hoạch định nguồn nhân lực.
- Xây dựng cơ cấu tổ chức tại Hội sở và các Chi nhánh với các chức năng nhiệm vụ và mô tả công việc một cách khoa học.
- Định biên nhân sự từng phòng ban tại Hội sở và các chi nhánh phù hợp trong từng giai đoạn.
- Đảm bảo nguồn lực nhân sự về mặt số lượng và chất lượng. Chủ động đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Công ty.
- Xây dựng, thực hiện các chương trình/ kế hoạch nhân lực cho Công ty.
- Đề xuất các giải pháp xây dựng môi trường làm việc phù hợp với văn hóa và định hướng chiến lược của Công ty nhằm duy trì, ổn định nguồn nhân lực.
- Đề xuất và kiểm soát ngân sách Hành chính Nhân sự một cách hiệu quả.
- Lập Kế hoạch và tổ chức thực hiện tuyển dụng tại Công ty.
- Liên tục cập nhật các công cụ, phương pháp tuyển dụng từ trụ sở.
- Xây dựng chính sách quản trị thành tích áp dụng cho toàn công ty
- Tổ chức, thực hiện, giám sát chương trình đánh thành tích giá nhân viên định kỳ hàng quý/ năm (đánh giá năng lực, tinh thần...) theo đúng quy trình chính sách Công ty
- Đề xuất các biện pháp nhằm thúc đẩy, khuyến khích nhân viên làm việc chủ động, hiệu quả thông qua các chế độ về lương, thưởng, phúc lợi ... phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty
- Chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết các vấn đề về quan hệ lao động (tranh chấp lao động, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc . . .)

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành QTKD, chuyên ngành Quản trị nhân lực, Luật, Quản lý lao động,....
- Có ít nhất 3 năm làm tại vị trí tương đương.
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm về ISO 9001 trở lên.
- Biết Tuyển dụng và cứng nghiệp vụ C&B
- Từng tham gia xây dựng KPI, OKR, lộ trình thăng tiến... là 1 lợi thế

Tính cách: Chủ động, quyết đoán, biết đấu tranh, ra quyết định và bảo vệ quan điểm trước BGĐ.

Tại Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 25-30tr (Lương cơ bản + Thưởng KPI)
- Phụ cấp di chuyển, xăng xe, điện thoại,...
- Phụ cấp ăn ca/ăn trưa
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN,...theo quy định.
- Thưởng Lễ, Tết, tháng lương 13,...
- Chế độ nghỉ phép năm, Lễ, Tết,...theo quy định
- Được tham gia các hoạt động Teambuilding, phong trào thi đua, du lịch,...tại Công ty.
Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:00 đến 18:00)
- Nghỉ T7&CN hàng tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô

Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

