Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN SAMTEN HILLS ĐÀ LẠT làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Lâm Đồng: Thôn Bookabang, Xã Kambute, Đơn Dương

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Hoạch định nguồn nhân lực

- Đề xuất định hướng phát triển nguồn nhân lực phù hợp với quy mô, tiến độ dự án

- Xây dựng kế hoạch, phương án hành động cụ thể để đạt được các mục tiêu phát triển nguồn nhân lực

- Nghiên cứu, xây dựng các phương pháp dự báo nguồn nhân lực làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách

2. Xây dựng cơ cấu tổ chức

- Phối hợp các bộ phận rà soát định biên nhân sự

- Phối hợp các bộ phận xây dựng các kịch bản nhân sự theo kịch bản kinh doanh

- Phối hợp các bộ phận rà soát bảng mô tả công việc các vị trí chức danh

3. Quản trị tiền lương, tiền thưởng, thu nhập

- Thu thập khảo sát lương thị trường để xây dựng chính sách trả lương, thang bảng lương công ty

- Đề xuất xếp lương, điều chỉnh mức lương chức danh

Nghiên cứu đề xuất chính sách tiền thưởng, phụ cấp... cho CBNV

4. Tuyển dụng

- Thực hiện công tác tuyển dụng từ cấp Quản lý trở lên

5. Quản trị nhân sự

- Tư vấn hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực của công ty

- Tư vấn về Quản trị nhân sự, quản trị hệ thống

- Tiếp nhận chỉ đạo của CT.HĐQT, từ đó thay mặt Chủ Tịch triển khai các kế hoạch điều hành và đánh giá tiến độ, kết quả triển khai công việc của các bộ phận từ đó đưa ra các phương án nhằm đặt được mục tiêu đề ra

- Truyền đạt thông tin chỉ đạo của CT.HĐQT đến các Bộ phận, phòng ban triển khai

- Tổng hợp thông tin phản hồi, nắm bắt tình hình triển khai công việc, các vướng mắc khó khăn (nếu có) của các Phòng/Ban/Bộ phận để báo cáo

- Kiểm soát danh mục hồ sơ, đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của thông tin trước khi trình lên CT.HĐQT để phê duyệt theo đúng quy định và thủ tục nội bộ

- Thay mặt CT.HĐQT đối ngoại với đối tác, khách hàng trong phạm vi được giao

- Tham gia các cuộc họp cấp cao, chuẩn bị và cung cấp tài liệu hỗ trợ theo yêu cầu của Ban Tổng Giám Đốc

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật, Quản trị nguồn nhân lực và các bằng cấp chứng chỉ liên quan

- Có kinh nghiệm vị trí tương đương từ 05 năm trở lên trong ngành nhà hàng khách sạn, khu du lịch, resort tiêu chuẩn từ 4 sao

- Độ tuổi từ 35 đến 45

- Tiếng Anh giao tiếp thành thạo

- Có khả năng tổ chức hệ thống nhân sự hiệu quả, tối ưu cho hoạt động kinh doanh

- Có khả năng giao tiếp linh hoạt, khéo léo trong các mối quan hệ nội bộ.

Quyền Lợi Được Hưởng

1. Lương thưởng thỏa thuận cạnh tranh

2. Cơm và KTX cho nhân viên

3. Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi khác BHYT, BHXH ..... theo quy định của nhà nước và công ty

4. Môi trường làm việc Trẻ trung - Năng động - Sáng tạo

5. Sử dụng sản phẩm của Công ty với giá ưu đãi

6. Các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển

