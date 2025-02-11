Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN UKG làm việc tại Hà Nội thu nhập 1000 - 1500 Triệu

Trưởng phòng hành chính

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN UKG
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN UKG

Trưởng phòng hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN UKG

Mức lương
1000 - 1500 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà UKG, Lô V6A

- 08, KĐT Mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng hành chính Với Mức Lương 1000 - 1500 Triệu

- Lập kế hoạch, chịu trách nhiệm tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng của toàn Công ty
- Xây dựng quy chế lương thưởng, thực hiện các chế độ cho người lao động.
- Tổ chức và giám sát thực hiện công tác hành chính theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của BGĐ
- Xây dựng các quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của công ty.
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về an ninh trật tư, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.
- Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các qui định áp dụng trong Công ty, xây dựng cơ cấu tổ chức của Công ty – các bộ phận và tổ chức thực hiện. Đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của Công ty. Xây dựng hệ thống các qui chế, qui trình, qui định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội qui đó.
- Tham mưu cho BGĐ xây dựng có tính chất chiến lược bộ máy tổ chức hoạt động của công ty.
- Tham mưu đề xuất cho BGĐ để xử lý các vấn đề thuộc lĩnh vực HCNS.
- Tham mưu cho BGĐ về việc xây dựng cơ cấu tổ chức, điều hành của công ty.
- Tham mưu cho BGĐ về công tác đào tạo tuyển dụng trong công ty.
- Tham mưu cho BGĐ về xây dựng các phương án về lương, thưởng các chế độ phúc lợi cho người lao động.
- Hỗ trợ Bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa BGĐ và Người lao động trong Công ty. Hỗ trợ cho các bộ phận liên quan về công tác đào tạo nhân viên, cách thức tuyển dụng nhân sự... Hỗ trợ các bộ phận liên quan về công tác hành chính.

Với Mức Lương 1000 - 1500 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN UKG Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN UKG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN UKG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN UKG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô V6A - 08, KĐT Mới Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

