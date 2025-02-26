Tuyển Trưởng phòng hành chính Công ty Cổ phần Đầu tư VBG làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1,000 USD

- Chủ trì công tác tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty phù hợp với mục tiêu phát triển từng thời kỳ.

- Báo cáo, tham mưu và đề xuất các liên quan xây dựng chính sách nhân sự, chế độ phúc lợi, đãi ngộ đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người lao động và người sử dụng lao động.

- Quản lý, chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo liên quan đến hoạt động quản trị hành chính và các nghiệp vụ nhân sự.

- Tổ chức thực hiện các hoạt động xây dựng, duy trì và phát triển văn hóa doanh nghiệp trong Công ty.

- Tham mưu, chủ trì trong công tác xây dựng hệ thống quy chế, quy trình, quy định áp dụng cho Công ty và kiểm soát các đơn vị thành viên.

- Công việc khác theo chỉ đạo trực tiếp từ BLĐ.