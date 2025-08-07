Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine
Ngày đăng tuyển: 07/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/09/2025
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, HN

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Kiểm tra và soát xét các nghiệp vụ hạch toán kế toán
• Định khoản, theo dõi và kiểm tra các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong phần mềm kế toán
• Hạch toán các bút toán tổng hợp
• Kiểm tra số dư kế toán cuối kỳ có hợp lý và khớp với các báo cáo chi tiết
• Theo dõi và quản lý công nợ, kiểm tra, đối chiếu hồ sơ nghiệm thu của các dự án, gửi hồ sơ thanh toán cho khách hàng
• Xuất hoá đơn GTGT, tập hợp hoá đơn đầu vào, đầu ra để lên báo cáo quý
• Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán
2. Lập các Báo cáo tài chính định kỳ
• Lập các báo cáo tài chính định kỳ quý, năm đột xuất theo yêu cầu trước khi trình Kế toán trưởng và Tổng Giám đốc phê duyệt
• Lập các báo cáo quản trị theo yêu cầu
• Lập các báo cáo tài chính theo yêu cầu của các cơ quan: Thuế, thống kê, ban ngành khác
3. Theo dõi và lập kế hoạch ngân sách
• Thực hiện chi tiết các công việc lập kế hoạch ngân sách của phòng kế toán
• Lập kế hoạch dòng tiền, cân đối thu/chi
• Lập kế hoạch tài chính ngắn hạn
4. Các công việc khác

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

