Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. Kiểm tra và soát xét các nghiệp vụ hạch toán kế toán

• Định khoản, theo dõi và kiểm tra các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong phần mềm kế toán

• Hạch toán các bút toán tổng hợp

• Kiểm tra số dư kế toán cuối kỳ có hợp lý và khớp với các báo cáo chi tiết

• Theo dõi và quản lý công nợ, kiểm tra, đối chiếu hồ sơ nghiệm thu của các dự án, gửi hồ sơ thanh toán cho khách hàng

• Xuất hoá đơn GTGT, tập hợp hoá đơn đầu vào, đầu ra để lên báo cáo quý

• Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán

2. Lập các Báo cáo tài chính định kỳ

• Lập các báo cáo tài chính định kỳ quý, năm đột xuất theo yêu cầu trước khi trình Kế toán trưởng và Tổng Giám đốc phê duyệt

• Lập các báo cáo quản trị theo yêu cầu

• Lập các báo cáo tài chính theo yêu cầu của các cơ quan: Thuế, thống kê, ban ngành khác

3. Theo dõi và lập kế hoạch ngân sách

• Thực hiện chi tiết các công việc lập kế hoạch ngân sách của phòng kế toán

• Lập kế hoạch dòng tiền, cân đối thu/chi

• Lập kế hoạch tài chính ngắn hạn

4. Các công việc khác