Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng Công ty cổ phần Bất động sản BHS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bất động sản/Xây dựng Tại Công ty cổ phần Bất động sản BHS
- Hà Nội: Tầng 2 tòa Thanh Xuân Complex, số 6 Lê Văn Thiêm, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
Xây dựng, tham mưu cho Ban Lãnh đạo Công ty về chiến lược và kế hoạch phát triển nguồn khách hàng và các sản phẩm Kinh doanh, triển khai và kiểm soát việc thực hiện chiến lược.
Xây dựng và triển khai kế hoạch tiếp thị, kinh doanh các dự án của Công ty theo sát định hướng phát triển của Công ty.
Nghiên cứu, đánh giá, tổng hợp về thị trường Bất Động Sản và đề xuất giải pháp thúc đẩy kinh doanh.
Tìm kiếm và phát triển quan hệ với các khách hàng và đối tác tiềm năng.
Quản lý, điều hành và giám sát công việc của nhân viên thuộc phòng Kinh doanh.
Phân công nhiệm vụ, giám sát và trợ giúp nhân viên kinh doanh, đào tạo và hướng dẫn nhân viên.
Chịu trách nhiệm báo cáo các hoạt động và hiệu quả kinh doanh cho Ban Lãnh đạo.
Đàm phán, ký kết các hợp đồng.
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm Ít nhất 3 lĩnh vực Bất động sản.
Ưu tiên ứng viên Chứng chỉ môi giới, Quản lý Sàn giao dịch, Định giá bất động sản
Am hiểu về kinh tế Xã hội, thị trường bất động sản, quản trị kinh doanh, kinh tế vĩ mô, kiến thức phong thủy...
Word/excel/Powerpoint thành thạo
Trách nhiệm, nhiệt huyết, chi tiết cẩn thận sát sao với công việc
Tại Công ty cổ phần Bất động sản BHS Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp khác: Hoa hồng Cực hấp dẫn
THU NHẬP KHÔNG GIỚI HẠN
Cơ hội được tham gia tất cả các khóa phát triển phát trong và ngoài công ty
HỖ TRỢ CHI PHÍ MKT LÊN TỚI 100%
Môi trường năng động trẻ trung
Làm hết sức chơi hết mình.
Chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm y tế theo quy định Nhà nước
Khám sức khỏe định kỳ
Được đi du lịch trong nước và nước ngoài cùng công ty.
Tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí khác do Tập đoàn tổ chức hàng quý
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Bất động sản BHS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
