Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Công nghệ điện ETEK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu

Mức lương 18 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 174 Hòa Bình, Phường Hiệp Tân, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 18 - 22 Triệu

Phát triển Chiến lược Kinh doanh:

Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh cho các dịch vụ kiểm kê khí nhà kính của công ty, bao gồm lập kế hoạch bán hàng, marketing và phát triển sản phẩm.

Nghiên cứu thị trường để xác định cơ hội mới và hiểu rõ nhu cầu của khách hàng

2. Quản lý và Tăng trưởng Doanh số:

Đảm bảo đạt và vượt các mục tiêu doanh thu hàng tháng và hàng quý thông qua việc quản lý hiệu quả các hoạt động bán hàng.

Phát triển mối quan hệ với khách hàng chính và khách hàng tiềm năng.

3. Quản lý Nhân sự:

Quản lý và đào tạo đội ngũ bán hàng để đạt hiệu quả cao nhất.

Đặt mục tiêu, giám sát tiến trình và đánh giá hiệu suất của nhân viên bán hàng.

4. Hợp tác và Đối ngoại:

Làm việc chặt chẽ với các bộ phận khác trong công ty như Marketing, Nghiên cứu và Phát triển, Hỗ trợ Khách hàng để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động.

Đại diện cho công ty tại các sự kiện ngành, hội nghị và các cuộc họp với các tổ chức liên quan.

Chuẩn bị báo cáo định kỳ về tình hình kinh doanh, phân tích xu hướng thị trường và đề xuất các giải pháp cải tiến.

Với Mức Lương 18 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Môi trường, hoặc các ngành liên quan.

Ít nhất 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng hoặc marketing, ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành kiểm kê khí nhà kính hoặc các ngành liên quan đến môi trường.

Kỹ năng lãnh đạo và quản lý nhân sự.

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán xuất sắc.

Kỹ năng phân tích và lập kế hoạch chiến lược.

Hiểu biết sâu rộng về các vấn đề môi trường và kiểm kê khí nhà kính.

Tại Công ty TNHH Công nghệ điện ETEK Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập gồm lương CB+ hoa hồng dự án

Tham gia BHXH,HBYT, BHTN

Các ngày nghỉ lễ, nghỉ phép theo quy định.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ điện ETEK

