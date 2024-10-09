Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Thiên Phát Logistics Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Thiên Phát Logistics Việt Nam
- Hà Nội: Tòa nhà Eurowindow Multicomplex, Số 27 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 20 - 25 Triệu
Phát triển quan hệ chiến lược với các nhà cung cấp, đại lý.
Đề xuất, Lập kế hoạch & tổ chức thực hiện các mục tiêu phát triển, mở rộng kinh doanh
Quản lý, phát triển đội ngũ nhóm Sales.
Các công việc liên quan khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng Anh thành thạo (đặc biệt kỹ năng speaking)
Ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp tốt
Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực logistics ( Air, Sea ), 1- 3 năm kinh nghiệm về quản lý.
Tại Công ty Cổ phần Thiên Phát Logistics Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản (20-25 tr) + phụ cấp/tỷ lệ incentive cao (không giới hạn)
Công ty có nền tảng về tài chính và quan hệ với các cơ quan hữu quan tốt.
Team kinh doanh trẻ trung, năng động, nhiệt huyết, kỹ năng, kinh nghiệm tốt.
Sếp tâm lý, hiểu biết rộng là mentor rất tốt cho nhân viên
Cơ hội tiếp xúc và mở rộng nhiều mối quan hệ giá trị để phát triển bản thân trong ngành
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động (8X, 9X)
Du lịch trong và ngoài nước đến những địa điểm hấp dẫn.
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thiên Phát Logistics Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
