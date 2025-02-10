Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Son Vi làm việc tại Hà Nội thu nhập 780 - 1180 Triệu

Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Son Vi làm việc tại Hà Nội thu nhập 780 - 1180 Triệu

Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Son Vi
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Son Vi

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Son Vi

Mức lương
780 - 1180 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 11 Ngõ 4 Dương Đình Nghệ

- Yên Hòa – Cầu Giấy

- HN

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 780 - 1180 Triệu

Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Son Vi, được thành lập từ năm 2014, là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và phân phối các sản phẩm công nghệ LED và nội thất cao cấp dưới thương hiệu CROMLED. Chúng tôi cũng tự hào với chương trình IRON TEAM, một mô hình huấn luyện nhân sự qua trải nghiệm độc đáo theo phong cách thủy quân lục chiến. Để mở rộng kinh doanh mảng huấn luyện nhân sự IRON TEAM, chúng tôi đang tìm kiếm TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH có kinh nghiệm và tư duy đổi mới.
CROMLED
IRON TEAM
Để mở rộng kinh doanh mảng huấn luyện nhân sự IRON TEAM, chúng tôi đang tìm kiếm TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH có kinh nghiệm và tư duy đổi mới.
MÔ TẢ CÔNG VIỆC CHÍNH THỨC:
• Chịu trách nhiệm cho toàn bộ hoạt động của phòng kinh doanh như tìm kiếm khách hàng, thực hiện mục tiêu về doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp…
• Hiểu rõ sản phẩm, ngành hàng kinh doanh của công ty. Tìm hiểu điểm mạnh, điểm yếu của các nhà cung cấp sản phẩm tương tự, các đối thủ cạnh tranh.
• Giữ vai trò cố vấn, tham mưu cho ban lãnh đạo về việc lên chiến lược kinh doanh để tối ưu doanh thu và lợi nhuận.
• Xây dựng chiến lược kinh doanh theo từng giai đoạn.
• Phối hợp với phòng ban liên quan như marketing, chăm sóc khách hàng để đạt được mục tiêu chung.
• Tìm kiếm khách hàng bằng các nguồn thông tin.
• Thiết lập, duy trì, mở rộng các mối quan hệ khách hàng tiềm năng, mở rộng đối tượng khách hàng và thị trường.

Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Son Vi

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 8, hapulico center building 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

