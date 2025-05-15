Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty TNHH MTV Hương Vĩnh Cửu làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công Ty TNHH MTV Hương Vĩnh Cửu
- Đồng Nai: Số 179, Tỉnh lộ 767, Tổ 1A, Kp.7, TT.Vĩnh An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai, Việt Nam, Vĩnh Cửu, Huyện Vĩnh Cửu
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Lập kế hoạch và điều hành hoạt động kinh doanh:
Phân tích thị trường, xác định cơ hội kinh doanh, lập kế hoạch phát triển thị trường theo khu vực, kênh phân phối
Đề xuất và triển khai các chiến lược bán hàng phù hợp theo từng giai đoạn
Theo dõi doanh số, xây dựng KPI cho team kinh doanh và chịu trách nhiệm về chỉ tiêu doanh thu toàn phòng.
Quản lý đội ngũ kinh doanh:
Tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân sự phòng kinh doanh.
Giao chỉ tiêu, giám sát hiệu quả làm việc của từng thành viên.
Họp đánh giá định kỳ, hỗ trợ đội ngũ chốt sale & giải quyết các vấn đề phát sinh từ khách hàng.
Phối hợp và báo cáo:
Phối hợp với bộ phận vận hành, chăm sóc khách hàng để đảm bảo chuỗi cung ứng và trải nghiệm khách hàng tốt nhất.
Báo cáo hoạt động kinh doanh, thị trường và đề xuất cải tiến lên Ban Giám đốc.
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng nhóm kinh doanh, Trưởng phòng kinh doanh (ưu tiên ngành thực phẩm)
Kỹ năng lập kế hoạch, phân tích thị trường
Kỹ năng lãnh đạo đội nhóm, đào tạo và truyền cảm hứng cho nhân viên
Thành thaok tin học văn phòng, đặc biệt là excel
Tại Công Ty TNHH MTV Hương Vĩnh Cửu Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng doanh số
Hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật lao động
Xét tăng lương định kỳ & theo hiệu quả công việc
Môi trường làm việc trẻ trung, có cơ hội thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Hương Vĩnh Cửu
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
