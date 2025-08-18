Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Belie làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà IDMC 18 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Đại học trở lên

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, thương mại, ngoại thương, marketing.

Chứng chỉ: Không yêu cầu

Ngoại ngữ Ưu tiên ứng viên có Tiếng Anh hoặc tiếng Nhật

Kinh nghiệm:

Tối thiểu 5 năm trong lĩnh vực kinh doanh (ưu tiên ngành FMCG, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng), trong đó ít nhất 2–3 năm ở vị trí Trưởng phòng/ASM/RSM.

Am hiểu về thị trường nghành hàng thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, làm đẹp

Am hiểu: Kênh phân phối OTC/GT, hành vi người tiêu dùng, đặc thù thị trường Việt Nam.

Tại Công ty Cổ phần Belie Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc : 8:30-17:30 từ thứ 2 đến thứ 6

- Được đào tạo nghiệp vụ liên quan tới công việc

- Thu nhập: Lương thoả thuận

- Được thể hiện bản thân, kinh nghiệm và ý tưởng nhằm cải thiện hiệu quả công việc

- Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo luật quy định (Các ngày nghỉ lễ, BHXH, BHYT...)

- Được xét duyệt đánh giá định kỳ hàng năm

- Phụ cấp giao lưu nhân viên hàng tháng. Ưu đãi mua hàng nội bộ 40-50%

- Thưởng lương tháng 13, 14. Thưởng kinh doanh. Thưởng lễ, Tết, sinh nhật, tiệc cuối năm

- Du lịch 1 lần/năm

- Cơ hội được đào tạo và thăng tiến tốt trong công việc.

