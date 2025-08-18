Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Belie làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Belie
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Toà IDMC 18 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: Đại học trở lên
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, thương mại, ngoại thương, marketing.
Chứng chỉ: Không yêu cầu
Ngoại ngữ Ưu tiên ứng viên có Tiếng Anh hoặc tiếng Nhật
Kinh nghiệm:
Tối thiểu 5 năm trong lĩnh vực kinh doanh (ưu tiên ngành FMCG, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng), trong đó ít nhất 2–3 năm ở vị trí Trưởng phòng/ASM/RSM.
Am hiểu về thị trường nghành hàng thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, làm đẹp
Am hiểu: Kênh phân phối OTC/GT, hành vi người tiêu dùng, đặc thù thị trường Việt Nam.
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, thương mại, ngoại thương, marketing.
Chứng chỉ: Không yêu cầu
Ngoại ngữ Ưu tiên ứng viên có Tiếng Anh hoặc tiếng Nhật
Kinh nghiệm:
Tối thiểu 5 năm trong lĩnh vực kinh doanh (ưu tiên ngành FMCG, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng), trong đó ít nhất 2–3 năm ở vị trí Trưởng phòng/ASM/RSM.
Am hiểu về thị trường nghành hàng thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, làm đẹp
Am hiểu: Kênh phân phối OTC/GT, hành vi người tiêu dùng, đặc thù thị trường Việt Nam.
Tại Công ty Cổ phần Belie Thì Được Hưởng Những Gì
- Thời gian làm việc : 8:30-17:30 từ thứ 2 đến thứ 6
- Được đào tạo nghiệp vụ liên quan tới công việc
- Thu nhập: Lương thoả thuận
- Được thể hiện bản thân, kinh nghiệm và ý tưởng nhằm cải thiện hiệu quả công việc
- Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo luật quy định (Các ngày nghỉ lễ, BHXH, BHYT...)
- Được xét duyệt đánh giá định kỳ hàng năm
- Phụ cấp giao lưu nhân viên hàng tháng. Ưu đãi mua hàng nội bộ 40-50%
- Thưởng lương tháng 13, 14. Thưởng kinh doanh. Thưởng lễ, Tết, sinh nhật, tiệc cuối năm
- Du lịch 1 lần/năm
- Cơ hội được đào tạo và thăng tiến tốt trong công việc.
- Được đào tạo nghiệp vụ liên quan tới công việc
- Thu nhập: Lương thoả thuận
- Được thể hiện bản thân, kinh nghiệm và ý tưởng nhằm cải thiện hiệu quả công việc
- Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo luật quy định (Các ngày nghỉ lễ, BHXH, BHYT...)
- Được xét duyệt đánh giá định kỳ hàng năm
- Phụ cấp giao lưu nhân viên hàng tháng. Ưu đãi mua hàng nội bộ 40-50%
- Thưởng lương tháng 13, 14. Thưởng kinh doanh. Thưởng lễ, Tết, sinh nhật, tiệc cuối năm
- Du lịch 1 lần/năm
- Cơ hội được đào tạo và thăng tiến tốt trong công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Belie
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI