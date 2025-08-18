Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM GBH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 15 San Hô 2A – Vinhome Ocean Park 1, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh

1. Quản lý đội nhóm

- Lập kế hoạch và phân công chỉ tiêu cho nhân viên kinh doanh.

- Kiểm soát kế hoạch hành động hàng tuần/tháng/quý của nhân viên và hỗ trợ kịp thời khi cần.

- Huấn luyện kỹ năng bán hàng, tư vấn, chốt deal.

2. Triển khai hoạt động kinh doanh và phát triển doanh số

- Phân tích thị trường, xác định cơ hội mới và rủi ro; xây dựng kế hoạch khai thác thị trường.

- Chỉ đạo triển khai chương trình bán hàng, khuyến mãi và chiến dịch tiếp cận khách hàng.

- Quản lý ngân sách kinh doanh; tối ưu chi phí để đạt hiệu quả cao nhất.

- Phân tích số liệu bán hàng, đề xuất giải pháp nâng cao doanh thu và khắc phục tồn tại.

- Trực tiếp đàm phán, ký hợp đồng, chốt đơn hàng.

- Giải quyết các vấn đề phát sinh với khách hàng & đối tác ở mức quản lý, đảm bảo uy tín công ty.

- Xây dựng chính sách chăm sóc khách hàng chiến lược, tăng mức độ hài lòng và trung thành.

3. Nhân sự - Quy trình & Báo cáo

- Đề xuất cơ cấu tổ chức của Phòng

- Phối hợp tuyển dụng, sử dụng, đào tạo và sa thải nhân sự.

- Đề xuất tiêu chí đánh giá hiệu suất đội ngũ và cơ chế thưởng – phạt.

- Xây dựng, cập nhật quy trình bán hàng và chăm sóc khách hàng

- Xây dựng chính sách giá, combo sản phẩm, khuyến mãi định kỳ và đột xuất.

- Thiết lập KPI phù hợp từng kênh bán hàng.

- Thực hiện các báo cáo quản trị

Yêu Cầu Công Việc

Chuyên môn:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Kinh tế hoặc lĩnh vực liên quan.

- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực mỹ phẩm, Spa

- Thành thạo trong việc lập, triển khai và giám sát thực hiện kế hoạch kinh doanh.

- Có kinh nghiệm và kiến thức về nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh, hành vi tiêu dùng, tâm lý khách hàng.

- Có khả năng xây dựng và quản lý ngân sách, kiểm soát chi phí, phân tích hiệu quả đầu tư.

Kỹ năng:

- Kỹ năng lãnh đạo và xây dựng đội ngũ.

- Giao tiếp và đàm phán tốt (với nội bộ và đối tác).

- Kỹ năng phục vụ, chăm sóc và xử lý tình huống

- Tư duy phân tích & ra quyết định dựa trên dữ liệu

Thái độ:

- Chủ động & quyết liệt trong công việc, dám chịu trách nhiệm về kết quả.

- Tư duy chiến lược trong triển khai kế hoạch kinh doanh.

- Tư duy số liệu: mọi quyết định đều dựa trên dữ liệu và kết quả đo lường.

- Tinh thần học hỏi và cập nhật xu hướng mới liên tục.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM GBH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập = Lương cứng + thưởng kinh doanh

Lương cứng: 20 - 30tr/tháng

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật hiện hành

Được hưởng các chương trình thưởng thành tích xuất sắc trong công việc (thưởng thành tích cá nhân)

Thưởng các ngày lễ tết, sinh nhật theo quy định chung của công ty

Lương tháng 13

Được hưởng chế độ tham quan, nghỉ mát, và teambuilding ít nhất 1 lần/ năm

Được khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm

Được tiếp cận các chương trình đào tạo và nguồn lực hỗ trợ phát triển cá nhân theo quy chế Công ty

Tạo cơ hội hợp tác và làm việc với các đối tác - chuyên gia trong nước và quốc tế trong môi trường năng động, sáng tạo, hỗ trợ và cởi mở.

Thúc đẩy và hỗ trợ nhân sự phát triển năng lực chuyên môn và thăng tiến sự nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM GBH

