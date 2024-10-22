Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH IN VÀ BAO BÌ SUNRISE làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Số 888 Tân Hà, P. Lãm Hà, Kiến An

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Quản lý, xây dựng chiến lược và phát triển đội nhóm kinh doanh

• Giám sát và thúc đẩy hoạt động kinh doanh

• Xây dựng và phát triển các mối quan hệ đối tác

• Cập nhật thông tin thị trường, nhanh chóng nắm bắt nhu cầu của khách hàng

• Các công việc khác theo sự chỉ đạo của Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Độ tuổi : 30-45 tuổi

• Trình độ: Cao Đẳng trở lên, Tiếng Anh thành thạo

• Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, cẩn thận, chủ động, có trách nhiệm với công việc.

• Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm kinh doanh thực chiến .

• Có đam mê kinh doanh, làm giàu.

• Có khả năng quản lý, điều hành, gắn kết các thành viên trong nhóm

• Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, thuyết phục, đàm phán tốt

• Tinh thần trách nhiệm cao với vai trò quản lý và tạo động lực cho đội nhóm

• Biết lái xe Ô tô và có xe Ô tô là lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH IN VÀ BAO BÌ SUNRISE Thì Được Hưởng Những Gì

•Thu nhập: Thỏa thuận

• Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao động và của Công ty

• Thưởng lương tháng 13, các dịp Lễ, Tết và các khoản thưởng thêm khác.

• Phúc lợi hiếu, hỉ, sinh nhật, đi du lịch cùng công ty 1-2 lần/năm, phụ cấp tiền điện thoại...

• Được tham gia các khóa đào tạo từ chuyên gia bên ngoài.

• Mỗi năm có 12 ngày nghỉ phép năm hưởng nguyên lương.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH IN VÀ BAO BÌ SUNRISE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.