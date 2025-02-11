Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM BÁCH KHOA làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: - Lương cứng, phụ cấp + doanh thu bộ phận - Thưởng theo hiệu suất đội nhóm. - Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng chuyên sâu. - Hỗ trợ công tác phí khi đi thị trường. - Các chế độ phúc lợi đầy đủ về BHXH, lễ, tết, CLB, teambuilding, du lịch định kỳ..., Quận Hải An

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Trưởng bộ phận có trách nhiệm phân bổ, kiểm soát công việc của từng nhân viên đảm doanh thu phòng Kinh doanh

- Trưởng bộ phận có trách nhiệm cùng tuyển dụng, đào tạo nhân viên để đảm bảo phòng Kinh doanh phát triển, đem lại doanh thu cho Công ty

- Trưởng bộ phận có trách nhiệm bám sát hỗ trợ các thành viên trong phòng (tư vấn, chốt sale) để các thành viên trong phòng đạt chỉ tiêu cao nhất. Nếu có vấn đề phát sinh trong tháng thì trưởng bộ phận có trách nhiệm báo cáo trực tiếp Giám đốc hỗ trợ cùng giải quyết

Yêu Cầu Công Việc

- Nam/Nữ, độ tuổi từ 22 - 35 tuổi

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt là phần mềm hoặc công nghệ thông tin, kinh doanh bên logistic là lợi thế.

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán tốt, làm việc nhóm.

- Kiên trì, chịu được áp lực công việc và doanh số.

- Hiểu biết cơ bản về phần mềm, công nghệ hoặc sẵn sàng học hỏi để nâng cao kiến thức sản phẩm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM BÁCH KHOA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM BÁCH KHOA

