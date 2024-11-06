Tuyển Event Marketing Công ty Cổ phần Truyền Thông Tập Trung Mặt Trời Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 75 Đường B4, KĐT Sala, Phường An Lợi Đông, Quận 2

Mô Tả Công Việc Event Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng, triển khai các kênh Marketing online & offline nhằm mục đích phát triển thương hiệu doanh nghiệp.

Quản lý đồng đội và phối hợp với các bộ phận khác để gia tăng độ nhận diện thương hiệu và thực hiện các hoạt động marketing được phân công.

Phân tích dữ liệu marketing để định hình chiến lược marketing trong tương lai.

Giám sát, theo dõi và tổng hợp kết quả các chiến dịch Marketing.

Thực hiện các công việc khác được phân công bởi Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành về Quản trị kinh doanh, Marketing, Kinh tế,...

Có kinh nghiệm trong ngành quảng cáo/ truyền thông.

Có kinh nghiệm triển khai các hoạt động marketing, hiểu biết về OOH là lợi thế.

Có tư duy tổ chức vận hành, quản lý đội nhóm hiệu quả.

Tư duy logic và giải quyết vấn đề .

Kỹ năng phân tích, báo cáo.

Ít nhất 5 năm ở vị trí tương đương.

Đã từng làm việc ở Brand Team hoặc từng làm cho công ty truyền thông là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần Truyền Thông Tập Trung Mặt Trời Vàng Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: thỏa thuận theo năng lực.

Các chế độ và nghỉ phép theo quy định Nhà nước.

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, được đào tạo và có cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Truyền Thông Tập Trung Mặt Trời Vàng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin