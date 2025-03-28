Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH Ohsung Vina Thái Bình làm việc tại Thái Bình thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thái Bình: KCN Liên Hà Thái, Diêm Điền, Thái Thuỵ Thái Bình., Thành phố Thái Bình

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiến hành đặt hàng để đáp ứng nhu cầu sản xuất của nhà máy.

- Tính toán lượng vật tư tồn kho.

- Kiểm soát giá thành sản phẩm.

- Nhập dữ liệu lên phần mềm ERP.

- Kiểm soát hợp đồng giữa các bên liên quan.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học trở lên các chuyên ngành.

- Có từ 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực đặt, mua hàng hóa, kiểm tra tồn kho.

- Có kinh nghiệm kiểm soát giá thành, kiểm tra hợp đồng giữa các bên.

- Khả năng lãnh đạo tốt.

- Tiếng Anh hoặc Tiếng Hàn giao tiếp là lợi thế

- Nhanh nhẹn, khéo léo, có khả năng thuyết trình, kỹ năng thuyết phục và giao tiếp với các bên.

- Có tinh thần hợp tác, hỗ trợ, cẩn thận, tầm nhìn tốt, làm việc độc lập, quyết đoán.

Quyền lợi:

- Đầy đủ chế độ theo quy định của luật Lao động

Tại Công ty TNHH Ohsung Vina Thái Bình Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Ohsung Vina Thái Bình

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin