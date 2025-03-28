Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH Ohsung Vina Thái Bình làm việc tại Thái Bình thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại Công ty TNHH Ohsung Vina Thái Bình
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Thái Bình: KCN Liên Hà Thái, Diêm Điền, Thái Thuỵ Thái Bình., Thành phố Thái Bình
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tiến hành đặt hàng để đáp ứng nhu cầu sản xuất của nhà máy.
- Tính toán lượng vật tư tồn kho.
- Kiểm soát giá thành sản phẩm.
- Nhập dữ liệu lên phần mềm ERP.
- Kiểm soát hợp đồng giữa các bên liên quan.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học trở lên các chuyên ngành.
- Có từ 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực đặt, mua hàng hóa, kiểm tra tồn kho.
- Có kinh nghiệm kiểm soát giá thành, kiểm tra hợp đồng giữa các bên.
- Khả năng lãnh đạo tốt.
- Tiếng Anh hoặc Tiếng Hàn giao tiếp là lợi thế
- Nhanh nhẹn, khéo léo, có khả năng thuyết trình, kỹ năng thuyết phục và giao tiếp với các bên.
- Có tinh thần hợp tác, hỗ trợ, cẩn thận, tầm nhìn tốt, làm việc độc lập, quyết đoán.
Quyền lợi:
- Đầy đủ chế độ theo quy định của luật Lao động
