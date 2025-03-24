Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công ty cổ phần Phong Thủy Phùng Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại Công ty cổ phần Phong Thủy Phùng Gia
- Hà Nội: Số 63 Lê Văn Lương (Toà nhà 319 Bộ Quốc Phòng), Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận
1.Hành chính
Tham mưu cho Ban Giám đốc khi cần đưa ra các quyết định quan trọng hay các vấn đề liên quan đến xây dựng quy trình thủ tục hành chính sao cho đơn giản mà hiệu quả
Tổ chức thực hiện các công việc hành chính trong công ty. Đảm bảo nhân viên trong công ty tuân thủ đúng quy trình thủ tục hành chính đã được phê duyệt.
Phân công công việc cho nhân viên, đồng thời thường xuyên theo dõi, giám sát công việc trong ngày của nhân viên. Kịp thời phát hiện sai sót mà điều chỉnh cho hợp lý.
Quản lý và Phát triển Chính sách Nhân sự
Quản lý Hồ sơ Nhân sự: Đảm bảo tính chính xác và bảo mật của thông tin nhân sự.
Đào tạo và Phát triển Nhân sự: Tổ chức các chương trình đào tạo, hỗ trợ sự phát triển nghề nghiệp và tăng cường kỹ năng làm việc của nhân viên
Quản lý Hiệu suất và Thăng tiến của nhân sự
Xử lý quan hệ lao động
Tổ chức và thực hiện các quá trình tuyển dụng, từ việc xác định nhu cầu nhân sự, đến việc phỏng vấn và lựa chọn ứng viên phù hợp.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các đối tác tuyển dụng và trường đại học.
Xây dựng chiến lược và kế hoạch tuyển dụng trong đó bao gồm định biên chi phí tuyển dụng đối với mỗi chiến dịch tuyển dụng
Phát triển kế hoạch, chiến lược truyền thông nội bộ (Hoạch định nguồn, lộ trình, tuyến bài, kênh truyền thông...)
Nghiên cứu xu thế ngành để đưa ra chiến lược truyền thông phù hợp
Chỉ đạo điều hành tổ chức các sự kiện TTNB
Theo sát NLĐ để triển khai hệ các chương trình đào tạo liên quan tới văn hoá doanh nghiệp
Triển khai công tác đào tạo theo khung chương trình đã có, đánh giá/khảo sát sau đào tạo
Tổ chức phối hợp với bộ phận vận hành để xây dựng giáo trình đào tạo cho nhân viên đáp ứng tiêu chuẩn của bộ phận vận hành
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ngoại ngữ: Không yêu cầu.
Tin học: Thành thạo tin học văn phòng (Word; Excel; Power Point), phần mềm Misa
Có tối thiều 5 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương được ưu tiên
Nắm chắc kiến thức chuyên môn. Có khả năng tư duy logic
Kỹ năng giao tiếp/ giải quyết vấn đề/ Kỹ năng tổ chức công việc và quản lý thời gian.
Tập trung, sáng tạo, tư duy độc lập và logic
Chăm chỉ, nhiệt huyết với công việc, năng động"
Tại Công ty cổ phần Phong Thủy Phùng Gia Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe bản thân và gia đình đúng chính sách đãi ngộ của công ty.
Làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển
Thu nhập từ 30.000.000 trở lên
Trưởng Phòng HCNS có quyền hạn độc lập đối với các công việc liên quan tới công việc chuyên môn của bộ phận
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Phong Thủy Phùng Gia
