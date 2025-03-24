Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công ty cổ phần Phong Thủy Phùng Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 63 Lê Văn Lương (Toà nhà 319 Bộ Quốc Phòng), Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

1.Hành chính

Tham mưu cho Ban Giám đốc khi cần đưa ra các quyết định quan trọng hay các vấn đề liên quan đến xây dựng quy trình thủ tục hành chính sao cho đơn giản mà hiệu quả

Tổ chức thực hiện các công việc hành chính trong công ty. Đảm bảo nhân viên trong công ty tuân thủ đúng quy trình thủ tục hành chính đã được phê duyệt.

Phân công công việc cho nhân viên, đồng thời thường xuyên theo dõi, giám sát công việc trong ngày của nhân viên. Kịp thời phát hiện sai sót mà điều chỉnh cho hợp lý.

Quản lý và Phát triển Chính sách Nhân sự

Quản lý Hồ sơ Nhân sự: Đảm bảo tính chính xác và bảo mật của thông tin nhân sự.

Đào tạo và Phát triển Nhân sự: Tổ chức các chương trình đào tạo, hỗ trợ sự phát triển nghề nghiệp và tăng cường kỹ năng làm việc của nhân viên

Quản lý Hiệu suất và Thăng tiến của nhân sự

Xử lý quan hệ lao động

Tổ chức và thực hiện các quá trình tuyển dụng, từ việc xác định nhu cầu nhân sự, đến việc phỏng vấn và lựa chọn ứng viên phù hợp.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các đối tác tuyển dụng và trường đại học.

Xây dựng chiến lược và kế hoạch tuyển dụng trong đó bao gồm định biên chi phí tuyển dụng đối với mỗi chiến dịch tuyển dụng

Phát triển kế hoạch, chiến lược truyền thông nội bộ (Hoạch định nguồn, lộ trình, tuyến bài, kênh truyền thông...)

Nghiên cứu xu thế ngành để đưa ra chiến lược truyền thông phù hợp

Chỉ đạo điều hành tổ chức các sự kiện TTNB

Theo sát NLĐ để triển khai hệ các chương trình đào tạo liên quan tới văn hoá doanh nghiệp

Triển khai công tác đào tạo theo khung chương trình đã có, đánh giá/khảo sát sau đào tạo

Tổ chức phối hợp với bộ phận vận hành để xây dựng giáo trình đào tạo cho nhân viên đáp ứng tiêu chuẩn của bộ phận vận hành

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Ưu tiên tốt nghiệp Đại Học chính quy, chuyên ngành nhân sự, hành chính, quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan. Có chứng chỉ về nhân sự, hành chính, quản lý hoặc các lĩnh vực liên quan là một lợi thế.

Ngoại ngữ: Không yêu cầu.

Tin học: Thành thạo tin học văn phòng (Word; Excel; Power Point), phần mềm Misa

Có tối thiều 5 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương được ưu tiên

Nắm chắc kiến thức chuyên môn. Có khả năng tư duy logic

Kỹ năng giao tiếp/ giải quyết vấn đề/ Kỹ năng tổ chức công việc và quản lý thời gian.

Tập trung, sáng tạo, tư duy độc lập và logic

Chăm chỉ, nhiệt huyết với công việc, năng động"

Tại Công ty cổ phần Phong Thủy Phùng Gia Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ xã hội theo nội quy, quy định của công ty (thăm hỏi, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ lễ, tết,…)

Được hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe bản thân và gia đình đúng chính sách đãi ngộ của công ty.

Làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển

Thu nhập từ 30.000.000 trở lên

Trưởng Phòng HCNS có quyền hạn độc lập đối với các công việc liên quan tới công việc chuyên môn của bộ phận

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Phong Thủy Phùng Gia

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin