Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Gold Homes làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Gold Homes
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 07 Nguyễn Thị Nhung, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập kế hoạch nhân sự theo chiến lược phát triển của công ty.
Thực hiện các công việc khác theo phân công của Ban lãnh đạo.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt Nghiệp Đại Học các ngành nhân sự, luật, kinh tế,…
Tối thiểu 03–05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị nhân sự tại các vị trí tương đương Trưởng phòng Nhân sự ( Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành Bất Động Sản )
Có năng lực dẫn dắt và quản lý đội nhóm hiệu quả.
Kỹ năng lắng nghe, thấu hiểu, đàm phán và thuyết phục tốt.
Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, trung thực, nhiệt tình và có trách nhiệm.
Có kinh nghiệm trong việc xây dựng, vận hành và cải tiến quy trình làm việc cho phòng Nhân sự và từng cá nhân trong phòng.
Thành thạo trong việc thiết lập, theo dõi và điều chỉnh các hệ thống đo lường – báo cáo nhân sự (KPIs, OKRs, báo cáo định kỳ…).
Am hiểu và luôn cập nhật các quy định pháp luật, đặc biệt là Luật Lao động hiện hành.
Có kinh nghiệm xử lý tình huống nội bộ, giải quyết mâu thuẫn và khả năng làm việc 1:1 tốt.
Có tư duy xây dựng, phát triển và duy trì văn hóa doanh nghiệp tích cực.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành Bất động sản hoặc môi trường công ty quy mô trung bình – lớn.
Tối thiểu 03–05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị nhân sự tại các vị trí tương đương Trưởng phòng Nhân sự ( Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành Bất Động Sản )
Có năng lực dẫn dắt và quản lý đội nhóm hiệu quả.
Kỹ năng lắng nghe, thấu hiểu, đàm phán và thuyết phục tốt.
Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, trung thực, nhiệt tình và có trách nhiệm.
Có kinh nghiệm trong việc xây dựng, vận hành và cải tiến quy trình làm việc cho phòng Nhân sự và từng cá nhân trong phòng.
Thành thạo trong việc thiết lập, theo dõi và điều chỉnh các hệ thống đo lường – báo cáo nhân sự (KPIs, OKRs, báo cáo định kỳ…).
Am hiểu và luôn cập nhật các quy định pháp luật, đặc biệt là Luật Lao động hiện hành.
Có kinh nghiệm xử lý tình huống nội bộ, giải quyết mâu thuẫn và khả năng làm việc 1:1 tốt.
Có tư duy xây dựng, phát triển và duy trì văn hóa doanh nghiệp tích cực.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành Bất động sản hoặc môi trường công ty quy mô trung bình – lớn.
Tại Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Gold Homes Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận
Thưởng hiệu quả công việc, thưởng theo quý/năm.
BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến rõ ràng.
Tham gia các chương trình đào tạo nội bộ và bên ngoài.
Team building, phúc lợi dịp lễ Tế
Thưởng hiệu quả công việc, thưởng theo quý/năm.
BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến rõ ràng.
Tham gia các chương trình đào tạo nội bộ và bên ngoài.
Team building, phúc lợi dịp lễ Tế
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Gold Homes
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI