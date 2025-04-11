Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Gold Homes làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 07 Nguyễn Thị Nhung, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch nhân sự theo chiến lược phát triển của công ty.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt Nghiệp Đại Học các ngành nhân sự, luật, kinh tế,…

Tối thiểu 03–05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị nhân sự tại các vị trí tương đương Trưởng phòng Nhân sự ( Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành Bất Động Sản )

Có năng lực dẫn dắt và quản lý đội nhóm hiệu quả.

Kỹ năng lắng nghe, thấu hiểu, đàm phán và thuyết phục tốt.

Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, trung thực, nhiệt tình và có trách nhiệm.

Có kinh nghiệm trong việc xây dựng, vận hành và cải tiến quy trình làm việc cho phòng Nhân sự và từng cá nhân trong phòng.

Thành thạo trong việc thiết lập, theo dõi và điều chỉnh các hệ thống đo lường – báo cáo nhân sự (KPIs, OKRs, báo cáo định kỳ…).

Am hiểu và luôn cập nhật các quy định pháp luật, đặc biệt là Luật Lao động hiện hành.

Có kinh nghiệm xử lý tình huống nội bộ, giải quyết mâu thuẫn và khả năng làm việc 1:1 tốt.

Có tư duy xây dựng, phát triển và duy trì văn hóa doanh nghiệp tích cực.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành Bất động sản hoặc môi trường công ty quy mô trung bình – lớn.

Tại Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Gold Homes Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận

Thưởng hiệu quả công việc, thưởng theo quý/năm.

BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Tham gia các chương trình đào tạo nội bộ và bên ngoài.

Team building, phúc lợi dịp lễ Tế

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Gold Homes

