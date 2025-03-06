Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty TNHH Yura Corporation Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Nội, Vietnam

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Vị trí : Kĩ sư nghiên cứu phát triển, thiết kế bản vẽ phụ tùng dây điện ô tô Wiring Harness (thiết kế 2D)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu công việc :

- Tốt nghiệp đại học

- Có khả năng sử dụng các phần mềm thiết kế CAD 2D

- Tiếng Anh đọc hiểu cơ bản

- Kỹ năng Tin học văn phòng cơ bản (Word, Excecl, PPT,...)

Ưu Tiên

- Ưu tiên nữ

- Ưu tiên tốt nghiệp các trường đại học chuyên ngành kỹ thuật

- Ứng viên sống gần khu làm việc

- Có tinh thần ham học hỏi, cầu tiến, có ý định gắn bó lâu dài với công ty

Tại Công Ty TNHH Yura Corporation Vina Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Yura Corporation Vina

