Tuyển Trưởng phòng pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Aqua Central - 44 Yên Phụ, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tham mưu, tư vấn cho Ban lãnh đạo Công ty và các Công ty thành viên về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Đảm bảo công tác pháp chế trong Công ty và các Công ty thành viên triển khai liên tục, hiệu quả, cụ thể.

- Soát xét, thẩm định về pháp lý các văn bản do HĐQT, TGĐ ban hành.

- Dự thảo, soát xét, thẩm định về pháp lý các văn bản hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu ký kết với các đối tác; tham gia đàm phán, thương thảo hợp đồng với đối tác.

- Tham gia thẩm định về pháp lý các dự án đầu tư.

- Nghiên cứu, cảnh báo, phân tích rủi ro về pháp lý và đề xuất các giải pháp khắc phục trong các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của công ty.

- Tổ chức triển khai các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thành lập, cơ cấu lại Công ty, xử lý kỷ luật, tranh chấp lao động, triển khai dự án, hợp đồng, thủ tục hành chính, sở hữu trí tuệ.....

- Trực tiếp là đầu mối làm việc với các cơ quan pháp luật và tham gia giải quyết các khiếu kiện, khiếu nại, tố cáo hoặc trực tiếp tham gia giải quyết theo trình tự tố tụng tại các cơ quan trọng tài, tòa án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty.

- Phân công nhiệm vụ, hướng dẫn, hỗ trợ, soát xét, chịu trách nhiệm toàn bộ về chất lượng công việc tư vấn pháp lý của phòng.

- Cập nhật và phổ biến các văn bản, chính sách, chế độ của nhà nước liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; cung cấp thông tin văn bản pháp luật cho các đơn vị thành viên của Công ty; giải đáp các vướng mắc trong quá trình áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật.

- Thực hiện tốt các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT/Ban Tổng Giám Đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học Chính quy chuyên ngành Luật Kinh tế

- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc cho các Công ty về Đầu tư BĐS, Xây dựng

- Hình thức ưu nhìn, nhanh nhẹn, quyết đoán

- Chịu được áp lực và cường độ công việc cao trong công việc

- Thời gian làm việc:

08h00 -17h00 từ thứ 2 đến thứ 6

09h00 - 12h00 thứ 7 và các yêu cầu trong trường hợp đặc biệt.

Nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thoả thuận theo năng lực

- Tham gia BHXH - BHYT – BHTN khi là nhân viên chính thức

- Phúc lợi khác: Lương tháng 13, Du lịch hàng năm, Quà tặng ngày lễ/tết, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin