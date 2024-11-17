Tuyển Product Owner/Product Manager Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Đông Dương Telecom (Indochina Telecom) làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,500 - 2,500 USD

Mức lương 1,500 - 2,500 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nam Từ Liêm

• Định hướng xây dựng sản phẩm, phát triển idea cho sản phẩm, nghiên cứu thị trường phân tích đánh giá đề xuất ý tưởng sản phẩm triển khai phù hợp với định hướng chiến lược của Công ty.

• Lập Kế hoạch Lộ trình Sản phẩm: Phát triển và quản lý lộ trình sản phẩm để đảm bảo rằng các tính năng và cải tiến được triển khai đúng thời gian và theo đúng chiến lược.

• Quản lý và điều phối toàn bộ dòng đời của sản phẩm

• Cải tiến Sản phẩm Hiện Tại: Đánh giá và cải tiến các sản phẩm hiện tại để đảm bảo rằng chúng luôn đáp ứng được nhu cầu của khách hàng và duy trì lợi thế cạnh tranh.

• Thu thập Phản hồi Khách hàng: Thu thập và phân tích phản hồi từ khách hàng để đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng và vượt qua mong đợi của họ.

• Kiểm tra và Cải tiến UX: Thực hiện các thử nghiệm người dùng và cải tiến liên tục dựa trên phản hồi và phân tích dữ liệu

• Lập Kế hoạch Ngân sách: Quản lý ngân sách phát triển sản phẩm, đảm bảo rằng các dự án được thực hiện hiệu quả và trong giới hạn ngân sách

• Phân tích Hiệu quả Đầu tư (ROI): Đánh giá hiệu quả đầu tư vào các sản phẩm mới để đảm bảo rằng chúng mang lại giá trị tốt nhất cho công ty.

• Lãnh đạo và Phát triển Đội ngũ: Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ sản phẩm để đảm bảo rằng họ có kỹ năng và nguồn lực cần thiết để thành công

Trình độ Đai học chuyên ngành Kinh tế/ CNTT/ Tài chính/ Marketing/ Quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan

Thành thạo tin học văn phòng, các phần mềm quản lý dự án

Trình độ tiếng Anh đáp ứng yêu cầu công việc

Kinh nghiệm tối thiểu 5 năm, trong đó 3 năm liên quan đến Phát triển sản phẩm, 1 năm ở vị trí quản lý team PO. có kiến thức và hiểu biết tổng thể về triển khai phát triển sản phẩm, bao gồm cả khái niệm cơ bản và chi tiết về qui trình phát triển một sản phẩm trong một lĩnh vực/mảng cụ thể nào đó, hiểu về thị trường, mô hình kinh doanh các sản phẩm đã từng phát triển.

Kỹ năng quản lý dự án: Có khả năng quản lý các dự án sản phẩm từ đầu đến cuối, bao gồm lập kế hoạch, giao tiếp với các bộ phận khác nhau, quản lý ngân sách và thời gian, và đảm bảo rằng các mục tiêu dự án được đạt được.

Kỹ năng lãnh đạo: Có khả năng lãnh đạo và thúc đẩy hiệu suất của nhóm sản phẩm, bao gồm việc định hình chiến lược sản phẩm, phân phối công việc, và đào tạo và phát triển nhân viên.

Kiến thức về tiếp thị và phát triển sản phẩm: Hiểu biết về các phương pháp tiếp thị và phát triển sản phẩm, bao gồm nghiên cứu thị trường, phân tích cạnh tranh, và xây dựng chiến lược tiếp thị.

Kỹ năng phân tích và quản lý dữ liệu: Có khả năng sử dụng công cụ và phương pháp phân tích dữ liệu để đưa ra quyết định thông minh về chiến lược sản phẩm và phát triển.

Kỹ năng giao tiếp: Có khả năng giao tiếp mạch lạc với các bộ phận khác nhau trong công ty, cũng như với khách hàng và đối tác ngoại vi.

Kỹ năng ra quyết định, phân tích, đánh giá nghiệp vụ, giải quyết vấn đề.

Tại Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Đông Dương Telecom (Indochina Telecom) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Upto 2500 USD/tháng ++;

Phụ cấp ăn trưa 40.000/ngày;

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6, nghỉ thứ 7 & CN;

Làm việc trong môi trường năng động và nhiều cơ hội phát triển;

Tự do sáng tạo, áp dụng các ý tưởng vào trong công việc;

Phụ cấp xã hội và trang thiết bị làm việc;

Thưởng tháng, quý, năm; thưởng tháng 13,14; thưởng doanh thu;

Đào tạo nâng cao chuyên môn, lộ trình thăng tiến sự nghiệp;

Bảo hiểm sức khỏe 24/7;

Du lịch, teambuilding;

Phúc lợi riêng dành cho Tứ thân phụ mẫu, Con cái...

